Kärleksvecka i Idol och Magnus knep en plats till nästa vecka

För tredje fredagen i rad fick Magnus Schönberg entra idolscenen och sjunga live inför publik och tv-tittare. Den här veckan var temat kärlek och idolen valde When you love someone av James TW något som Kishti Tomita tyckte var ett bra val.

– Du har valt en helt fantastisk låt och den är helt varm och underbar men om jag fick önska en hjärteönskning så skulle det vara att du öppnar upp mer av din varmare klang, sa hon i programmet.

Framträdanten valde han att tillägna sin dotter som han älskar mest av allt på jorden.

– Det starkaste med ditt framträdande är hyllningen till din dotter och det kommer du att vinna röster på men det var trist och mediokert. Det här är inget framträdande jag kommer att komma ihåg när nästa artist kliver på, sa Nikki Amini.

Alexander Kronlund beskrev Magnus Schönberg som skön och underbar men efter framträdandet kände han oro inför östersundarens framtid i programmet.

– Jag gillar att du tonat ner den roliga killen i klassen, för mig berör det då, sa Anders Bagge.

Men tilla sedan att han höll med Nikki Amini om att Magnus Schönberg måste jobba på sitt scenframträdande.

Idoldeltagaren var trots kritiken nöjd med sitt framträdande.

– Jag är dyngnöjd det här är min och min dotters kväll, sa Magnus Schönberg i programmet.

Trots att hyllningarna uteblev klarade sig östersundaren kvar. Tittarna gav nämligen Magnus Schönberg massor med kärlek och röstade honom vidare i programmet.

Olivia Åhs blev den som fick lämna tävlingen.

