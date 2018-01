Annika Norlin i nytt projekt – släpper en låt i månaden: "Ingen aning om vad det här kommer bli"

På torsdagen lanserade Östersundsbördiga popartisten och låtskrivaren Annika Norlin ett nytt projekt tillsammans med låtskrivaren Jens Lekman. De båda kommer under året konversera med varandra genom att skriva låtar till varandra. Varannan månad sköter Säkert-sångerskan sin korrespondens i låtform och däremellan svarar Jens Lekman med ett låtverk tillbaka.

Annika Norlin skriver på sin Facebook:

"I år korresponderar jag med Jens Lekman , obs på engelska. En låt/månad hela 2018, han skriver varannan och jag varannan. Ingen aning om vad det här kommer bli"

Den första låten skrivs av Jens Lekman och publicerades på projektets hemsida på torsdagen och heter "Who Really Needs Who" . Korrespondensen inleds med stroferna:

"January 1st 2018

I’m writing you now, Annika Norlin

From the remnants of a new years eve

The fog that slithers through the streets

I am trying to remember how

you made friends when you were young

What were those friendships based on

And what made them so strong?"

Projektet "Correspondence" återfinns här .