De leder årets Melodifestival

– Det ska bli fantastiskt roligt, säger Youtube-profilen Clara Henry, som även ledde eftersnacket på SVT:s webb under Melodifestivalen 2014.

– Det här känns sjukt roligt, säger David Lindgren, som ser fram emot att få vara med i hela cirkusen utan att själv behöva tävla.

Lindgren har deltagit i festivalen hela tre gånger tidigare – 2012, 2013 samt i år, då han tävlade med "We are your tomorrow" som slutade på elfte plats i finalen.

– Det är roligt att pusha och utmana sig själv, säger han om utmaningen när han nu debuterar som programledare i sammanhanget.

Den tredje programledaren, Hasse "Kvinnaböske" Andersson, är en veteran i musiksammanhang som deltog i festivalen fjol med "Guld och gröna skogar".

– Detta blir hur fräckt som helst. Det är ett av de finaste uppdragen man kan få i Sverige, och man blir varm i hjärtat. Jag tror också att vi tre verkligen kan komplettera varandra, säger Andersson.

– Vi är en trio som ska vara tillsammans hela tiden, som ett gäng, säger Clara Henry.

Melodifestivalen 2017 arrangeras i Göteborg, Malmö, Växjö, Skellefteå, Linköping och Stockholm. Första deltävlingen äger rum i Göteborg den 4 februari, och finalen hålls på Friends Arena utanför Stockholm den 11 mars. 2 478 bidrag har anmälts till årets festival. Namnen på låtarna och låtskrivarna som kommer med i tävlingen presenteras senare i höst.

I år leddes Melodifestivalen av Gina Dirawi med bland andra Henrik Schyffert och Petra Mede som medprogramledare.