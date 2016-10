Efter brutala rånet på Kim Kardashian - Kanye West ställer in shower

Arrangören uppger konserterna i Philadelphia den 4 oktober och Detroit den 6 oktober flyttas fram till 13 december respektive 22 december av "familjeskäl".

Kanye West avbröt sin konsert på festivalen Meadows i New York på söndagskvällen. Han avbröt mitt i låten "Heartless" med att säga "Förlåt, förlåt. Nödläge i familjen, jag måste stoppa föreställningen.

Wests maka Kim Kardashians flitiga uppdaterande i sociala medier kan ha gjort henne sårbar för de tjuvar som rånade henne i Paris.

– I sociala medier lägger alla ut uppdateringar nästan i realtid. Man sänder i princip ut en ledstjärna till sin vistelseort, säger Brian Calkin vid Center for Internet Security.

Realitystjärnans dagar i Paris dokumenterades i detalj på hennes olika konton, fram till ungefär en timme innan hon rånades på smycken värda runt 10 miljoner dollar, cirka 85 miljoner kronor.

– Kim kan till och med ha låtit folk veta att hon var ensam när det här hände, säger Calkin och hänvisar till en Snapchat-video där hon sitter i en soffa i en morgonrock ungefär en timme före rånet.

I videon har hon på sig vigselringen som hon fick av Kanye West 2013, värd flera miljoner dollar. Den satt inte på hennes finger när hon återvände till sin lägenhet på Manhattan på måndagen.

Händelsen inträffade vid halv-tretiden natten mot måndag 3 oktober i den hyrda lyxvåning i centrala Paris där stjärnan bodde. Totalt ska fem maskerade gärningsmän, iklädda jackor med polisbrickor på, ha varit inblandade i rånet. Två av dem tog sig in Kardashians lägenhet efter att ha hotat nattvakten med en pistol.

De hotade sedan Kardashian med en pistol mot hennes tinning, uppger en poliskälla för Reuters. Hon blev därefter fastbunden och inlåst i badrummet medan männen stal ett skrin med smycken till ett värde av fem miljoner euro samt en ring värd omkring fyra miljoner euro. Två mobiltelefoner ska också ha stulits.

Kim Kardashian är omskakad men inte fysiskt skadad, sade hennes talesperson. Ingen annan person kom heller till skada.

– Kim Kardashian West hotades med pistol inne på sitt hotellrum i Paris under kvällen av två beväpnade män utklädda till poliser, sade Ina Treciokas enligt CNN.

Poliser stod på vakt utanför platsen i det fashionabla kvarteret i närheten av Madeleinekyrkan på måndagen. Kim Kardashian har nu lämnat Frankrike efter att polisen frågat ut henne om händelserna.

Våningen där Kardashian bodde beskrivs som mycket exklusivt, och ligger nära Paris stora varuhus.

– Det bor bara stjärnor där. Kanye West, Jay Z. Kim Kardashian har bott där en vecka, jag har sett henne komma och gå, säger en anställd på ett café över gatan till AFP.

Kim Kardashian har den senaste veckan varit i Paris för att besöka modeveckan tillsammans med systrarna Kourtney och Kendall och mamma Kris Jenner.

Paris borgmästare Anne Hidalgo sade i ett uttalande att rånet var en "isolerad händelse" som inte ska påverka förtroendet för säkerheten i den franska huvudstaden.

Realitystjärnan Kim Kardashian är främst känd för sin medverkan i serien "Keeping up with the Kardashian", som hade premiär 2007 och sänds i svensk tv under namnet "Familjen Kardashian". Sedan 2014 är hon gift med rapparen Kanye West, som hon har varit tillsammans med sedan 2012. Paret har två gemensamma barn.

Kim Kardashian har 84 miljoner följare på Instagram och 48 miljoner på Twitter.

(TT)