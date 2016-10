En rasistisk gris - här är Pink Floyds festivalattack mot Trump

Waters intog scenen i Kalifornien samma kväll som Hillary Clinton och Donald Trump möttes i en hätsk debatt inför det stundande presidentvalet. Spelningen var den avslutande på festivalen The Desert Trip i Kalifornien där Rolling Stones, Paul McCartney, Bob Dylan, Neil Young och The Who hade spelat under helgen.

När Waters spelade Pink Floyds "Pigs (Three different ones)" svävade en stor uppblåsbar gris ovanför publikens huvuden. På djurets ena sida syntes en karikatyr av Trump och orden: "ignorant, lying, racist, sexist". Samtidigt projicerades Trump-citat på scenens backdrop.

I helgen har dessutom en rad kända artister och skådespelare protesterat mot Donald Trumps grovt kvinnofientliga uttalande från 2005 via sociala medier. Dessutom publicerades en video där skådespelaren Robert De Niro kallar Trump för "en clown" och säger att han skulle vilja slå honom på käften.

De Niros utspel fick dock skådespelaren Jon Voight, som dessutom är pappa till Angelina Jolie, att gå ut i försvar. I en serie tweets skrev han bland annat att han skämdes över De Niros uttalande som ha beskriver som mer skadliga än Trumps.

"Jag vet få män som inte har uttryckt liknande sexuella kommentarer om kvinnor, särskilt när de var yngre", skriver han och uppmanar Trumps väljare att uttrycka sin ilska mot De Niro och de republikaner som har vänt Trump ryggen.

"Låt Donald Trump veta att vi står bakom honom till fullo och låt Gud ge honom styrkan att fortsätta sin kamp", skriver Voight.