Fler artister klara inför P3 Älskar Östersund

Rapparen Stor har tidigare belönats på P3 Guldgalan där han vann kategorin "Årets Hiphop/soul" 2013. Den 9 juni i år släppte sitt tredje album, "Under broarna".

Frida Sundemo är inte bara känd som musiker utan även som skådespelare i den brittiska filmen "Kill your Friends". I år har hon släppt tre singlar – "It’s OK", "The Sun" och "Gold".

Indiepop-gruppen Death Team består av medlemmarna Mayka och Johen Rafael. Bandet är främst aktuella med singeln "Work".

Klockan 19.00 på fredag den 3 november intar P3 Älskar Östersund Marité. Förutom de fem aktuella artisterna så kommer P3:s programledare och stand up-komiker finnas på plats. Det kommer att vara 18-årsgräns och gratis inträde.

Mer läsning:

Molly Sandén och Nonono första artisterna klara när P3 Älskar kommer till Östersund

Jackpot för Thåströmfans – vi livesänder från konserten i Sundsvall

Då släpps biljetterna till ÖFK:s show med Maxida Märak – Potter: "Kommer bli grymt"