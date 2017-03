Hoffmaestro spelar i Åre

Hoffmaestro gör sitt årliga besök på Bygget torsdag 9 mars. Elvamannabandet, som besökt Byggets scen sen de var i princip okända, brukar bjuda på liveframträdanden med ordentligt tryck.

Genom åren har de spelat på några av Sveriges största festivaler och sedan starten 2005 har de levererat många hits så som ”Highwayman”, ”So You Do”, ”Young Dad”, ”Seize the Day” och ”Memories in Blue”. 2006 kom debutalbumet "The storm" och efter det har de släppt ytterligare album och EP:s. Senast har de släppt sitt självbetitlade album "Hoffmaestro" som även släpptes i USA.

Läs även:

Tobias Reimbertsson om rockdrömmen med Velvet Insane: "Vi ska bli störst"

Arrangörerna bakom Way Out West startar festival i Åre

Svenska stjärnskott kommer till Åre sessions