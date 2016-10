Hyllning till Simon and Garfunkel på Storsjöteatern

Under onsdagskvällen med start 19.30 kommer Storsjöteatern fyllas med musik av Simon and Garfunkel. Det är Simon and Garfunkel revival band som håller en tributekonsert. Bandet består av Michael Frank på sång och gitarr samt Guido Reuter på sång, fiol och piano. Bandet består även av tre andra musiker. Under kvällen kommer det höras låtar som "Scarborough fair", "Bright eyes", "Bridge over trouble water", "Mrs robinson" och andra kända melodier från Simon and Garfunkel. Under denna turné firar coverbandet 50-årsdagen av albumet "Sound of silence".