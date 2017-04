Jessia Galin ger sina bästa tips inför Åre sessions

Jessica Galin är festivalnörd och kulturfantast som är född och uppväxt i Mörsil. På Åre sessions ser man henne bland annat i DJ-båset tillsammans med Christine "Kicki Dee" Johanson på Country club, samt på Broken där hon spelar skivor inför Umeå open.

Vad vill du inte missa på Åre sessions?

– Det ska bli kul att få kolla in Anna of the north som jag inte sett förut. Men annars är jag pepp på Hurula och Cleo.

Vilket är ditt bästa festivalminne?

– Roky Erickson spelning på Hultsfred 2007 håller jag högt. Hans första Sverigespelning och setlistan var briljant. Men även Prince på Way out west 2011. När han spelade "Purple Rain" och den lila konfettin regnade över publiken ringde jag till min pappa och fällde en tår, det var fint.

Dina topp tre bästa spelningar i Åre där du stått i publiken?

1. Silvana Imam, 2016 Bygget.

2. Håkan Hellström, 2011 Bygget

3. Invasionen, 2017 Rockebo

Övrigt?

– Spelat dart med Gogol bordello utanför deras turnébuss. Jag var 16 år och vann. Vinsten var Ballerinakakor.

