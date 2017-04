Johnossi uppträder med högexplosiv show på Bygget

Stockholmsbandet Johnossi består av John Engelbert och Oskar "Ossi" Bonde. Deras första album ”Johnossi” släpptes 2006, sedan gick karriären snabbt uppåt och låtar som ”Man must dance”, ”Bobby”, och ”Whats the point” har spelats flitigt runt om i världen.

2009 fick duon pris för att vara Årets grupp på P3 Guld-galan, två år senare fick de gå upp scen igen för att ta emot samma pris.

2013 släppte de albumet ”Transitions", efter det kom ett ofrivilligt avbrott på grund av att Oskar ”Ossi” Bonde insjuknande. Nu har han återhämtat sig och bandet är åter aktuella med nytt material. Först ut var singeln "Air is free" (lyssna här) som är ett smakprov från EP:n med samma namn som släpptes den 8 november 2016. 17 februari kom bandets femte studioalbum ”Blood Jungle” ut. Grunden i musiken är densamma som det alltid varit, gitarr, trummor, sång och rock, men i ett modernare sound som inkluderar bland annat blåsinstrument och en kvinnlig kör.

På albumet går det att hitta samarbeten med artister som Jocke Berg, Salem al Fakir och Vincent Pontare. Johnossi är ett band som är kända för att turnera flitigt och har spelat med band som The soundtrack of our lives, Mando diao, Shout out louds, The hives och Thåström.

Med albumsläppet i mars ger sig även bandet ut på en turné och 6 april kommer Johnossi till Bygget i Åre.