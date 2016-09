Jojje Wadenius och Cleobandet uppträder på Storsjöteatern

Under fredagskvällen 30 september uppträder Georg Jojje Wadenius ihop med sitt band från 80-talet och Cleo-plattan, tillsammans bjuder de på en blandning av funk och melodisk fusion med några stänk av jazz och blues.

Förutom låtarna från den tiden framförs kompositioner från 2013. Kvällens fyra musiker har en lång musikalisk meritlista bakom sig och nu ger de sig ut på turné tillsammans igen.

Jojje känns igen som gitarrspelaren som spelat med många nationella och internationella artister och band sedan slutet på 60-talet. Han har fått fem grammisar för sin skiva med musikgruppen Made in Sweden och för sina barnproduktioner. Nu driver han studio i Oslo och varvar det med att turnera. Trummisen Per Lindvall har spelat med bland annat Abba, Stevie Wonder, Chaka Khan, Michael Bolton, Carola och Ted Gärdestad. Han har fått en grammis för sina 40 år som musiker i Sverige. Basisten Lars Larry Danielsson kommer från Danmark, förutom musiken är han även lärare på Rytmisk Musikkonservatorium i Köpenhamn samt komponerar musik för TV-shower och egna produktioner. Jesper Nordenström har turnerat som keyboardist med svenska musiker som Orup, Lena Philipsson, Robyn och Nils Landgren. Han har även producerat och arrangerat Magnus Uggla, Sarah Dawn Finer, Tomas Andersson Wij. Konserterna börjar 20.00.