Jonsson Reuter Söderqvist spelar i Åre gamla kyrka

Den jazziga trion träffades 2015 och består av fiolisten Lena Jonsson, basisten Svante Söderqvist och gitarristen Oskar Reuter. Tillsammans skapar de modern folkmusik med vida influenser och med lekfull improvisation.

Det hela började med en spelning på en fest för musiktidningen LIRA i Göteborg. Lena Jonsson och Svante Söderqvist, som båda härstammar från Bollnästrakten, stötte ihop med Göteborgsbaserade Oskar Reuter under repetitioner till festens spelning. Trion spelade ihop för första gången och insåg alla tre att man var något mycket intressant på spåren.

– Musikaliskt kändes allt lätt och inspirerande redan från början och med influenser från svensk-, irländsk och amerikansk folkmusik, bluegrass och improviserad jazz så fanns alla möjligheter till att skapa ett eget och unikt sound, säger bandet i ett pressmeddelande.

Låtmaterialet är till största del skrivet av medlemmarna själva men de lånar även in låtmaterial som passar gruppens uttryck.

---

Lena Jonsson har hon spelat in över 20 album, tagit emot flera utmärkelser inom musik och komposition, och turnerar över hela världen både som soloartist och med sina band. Hon har även spelat in musik till netflixserien Lilyhammer, samt spelat med Grammyvinnande musiker som Darol Anger, Bruce Molsky och turnerat med bland annat Sofia Karlsson, Abalone Dots och Dungen. Förutom turnerandet undervisar hon på flera folkhögskolor, kurser och läger i Sverige, Europa och USA.

Oskar Reuter är uppväxt i Smålandsstenar i Småland men flyttade 2004 till Göteborg för att studera på Högskolan för scen och musik, HSM, vid Göteborgs Universitet. Han har en stor förkärlek till nya instrument och spelar många olika sorters stränginstrumen så som gitarr, mandolin, dobro, cittern och nyckelharpa. Oskar har dels varit anställd som teatermusiker på Västanå Teater i Sunne under flertalet sommar- och turnéproduktioner men också jobbat som frilansmusiker och är drivande i flera band baserade i Göteborg så som Goodland trio och Indiefolktrion.

Svante Söderqvist är född och uppvuxen i Kilafors i Hälsingland. Efter studier på bland annat Fridhems Folkhögskola i Svalöv inledde han 2002 sin professionella karriär med en fyraårig anställning som jazzbasist på Estrad Norr i Östersund. Sedan 2006 bor Svante i Stockholm och medverkar i många olika konstellationer och på ett stort antal skivproduktioner. Han har dessutom arbetat som kontrabasist t i musikteaterföreställningen From Sammy With Love som turnérat runt om i Sverige och i New York.

Läs även:

Svartanatt spelar på Rockebo i Åre

Tobias Reimbertsson om rockdrömmen med Velvet Insane: "Vi ska bli störst"

Över 20 år för ung kultur - möt Micke Björk