Lena Ljung släpper ny singel: Ren musik från Ragundadalen

Mörkret har börjat falla över Hammarstrand, inne i frisörsalongen är Lena Ljung i full färd med att färga och klippa håret på två kunder, trots att klockan är efter 18.00. Hon sicksackar mellan stolarna och pratar glatt med damerna som lugnt väntar på sin tur.

– Jag flyttade hem till Hammarstrand 2003. Vi har det helt fantastiskt här, och för barnen har det varit jättebra. Det är ju en helt annan atmosfär här än i Stockholm. Jag trivdes bra där också, men jag visste varje gång jag åkte dit och när jag åkte hem varför jag ville till Hammarstrand, det var ju hemma. Det var även meningen att jag skulle ta över frisörsalongen så småningom, men det blev tidigare än vad jag hade tänkt eftersom min moster som ägde salongen gick bort.

Lenas moster, Siv Ljung gick bort endast 55 år gammal och förutom yrket som frisör delade de även det stora musikintresset. De båda hade en nära relation och eftersom Siv aldrig hade några barn själv hade hon en varm relation till Lenas barn. Det är nu tio år sedan Siv gick bort och Lena tog över salongen.

– Jag tänker på henne och mamma varje dag, de var tvillingar och bägge gick bort i cancer på tok för tidigt. Men jag tänker inte få cancer, nu är det stopp! När det känns tungt är det bra att göra något positivt, som musik. Man kan glädja sig själv och andra, det går att plocka fram så mycket känslor med musik.

Musiken har alltid funnits i Lenas släkt och redan i skolan började fokuset riktas mot det musikaliska. Det var skolband, talangtävlingar, körer och musik i allmänhet. Lenas mor och moster fanns ständigt i bakgrunden som stöd och support.

När hon väl vann country-SM 1987 tog karriären ny fart och Lena fick en hel del jobb inom countryn, hon spelade även med dansbandet Freeze som turnerade flitigt i Sverige, Norge och Danmark. Freeze löstes sedan upp efter några år, och idag finns stora delar av dansbandet i Patriks Combo. Efter Freeze väntade Östersundsrevyn där hon spelade med sin mamma under hennes sista år.

– Det var oerhört lärorikt och fint, det blev nästan som att jag tog över efter henne. Det var en jobbig period efter mammas bortgång samtidigt som jag älskade att sjunga och spela teater.

Efter Östersundsrevyn blev Lena erbjuden jobb på Wallmans där fick hon arbeta med musiker som Martin Stenmark, Tess Merkel och Andreas Lundstedt, men efter sju och ett halvt år i Stockholm började hon känna en längtan hem.

– Wallmans var ju en helt fantastiskt tid, men jag hade nog aldrig känslan av att jag trivdes i Stockholm förrän det var dags att flytta. Jag minns när jag gick ur lägenhetsdörren sista gången, jag grät. Jag älskade min lägenhet och jag hade ingen aning om vad jag hade gett mig in på. Vi hade sagt upp oss från våra jobb och var på väg tillbaka till Hammarstrand, samtidigt kändes det väldigt rätt också.

Det var 13 år sedan, och idag ångrar hon sig inte en sekund. Barnen har kunnat ha hästar, motorcross, åkt skidor och andra saker som hade krävt helt andra resurser i Stockholm.

– Det var min längtan hem som gjorde att vi flyttade. Jag är ingen stadsmänniska helt enkelt. Jag saknade skog, mark, friheten och närheten till mina nära och kära.

Trots att flytten från Stockholm gjorde att fokuset flyttades från musiken har Lena hunnit uppträda en hel del lokalt. Tillsammans med Blek, som består av Lena, Berit Svenningsson, Kristin Höög och Eva-Lena Dahlgren har det hållits två årliga konserter per år. Hon har även spelat in singlar med Björn Höglund och Jens Ganman. Och nu är det dags igen. Den 30 september släpper Kullsta Records som grundats av Göran Lindström och Carina Landin, även kända under sitt gruppnamn Landstrom, en ny singel, med två låtar som Lena sjunger.

– De har verkligen pushat mig. Jag kan relatera till låtarna, speciellt ”Du kan alltid komma hem”, som ligger väldigt nära till hands. Den handlar om saknaden och tomheten som blir när barnen flyttar hemifrån. Den kan jag verkligen känna igen mig i, när man bor i Hammarstrand måste ju barnen flytta och gå gymnasiet på annan ort. Nu är det bara den yngsta som bor kvar hemma.

”Där du ville vara” är en lite snabbare låt om längtan och brustna drömmar med gitarrspel av Göran Lindström och pedal steel av Tommy Andersson från Kentucky

– Jag är inte så framfusig av mig, utan rätt ödmjuk. Då behövs det nog någon som hjälper en framåt. Därför är det roligt och jag är väldigt tacksam att Göran och Carina har gett mig möjligheten att spela in dessa låtar, det görs ju inte av sig själv. Det ska bli spännande att se hur det går för dem. Det känns även roligt att allt är inspelat här i byn så det är en ren produkt från Ragundadalen, det gör en lite extra stolt.

Lena om sin nya singel: – Jag blir glad av att lyssna på den

Lena Ljung är hänförande