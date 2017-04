Linda Pira spelar i Åre

Den svenska hiphop scenen nådde en ny nivå när Linda Pira slog igenom på bred front med debut-EP:n ”Matriarken”. Backad av Redlinegänget och The Salazar Brothers har Pira sedan starten öst ur sig singlar med stark identitet, så som "Shu katt” och ”Knäpper mina fingrar”.

Under 2013 års Grammisgala nominerades Linda Pira i tre kategorier och vann priset för Årets nykomling. Sedan dess har nomineringarna och priserna fortsatt att ramla in, och på P3 Guld-gala 2015 vann hon både årets låt för sin ”Knäpper mina fingrar remix” och Årets hiphop/soul.

Under hösten 2016 medverkade hon även i SVT:s program "En kväll i New York" där svenska artister uppträdde på legendariska Apollo Theater i New York. Linda Pira framförde sin hit "Knäpper mina fingrar", men i en ny version som handlar om mordet på en 15-årig pojke i Stockholmsförorten Akalla i januari 2016.

Nyligen släpptes spåret ”Låt dom hata” som väckte förhoppningar om ett efterlängtat debutalbum.

Den 14 april står hon på Timmerstugans utomhusscen på musikfestivalen Åre Sessions förfest. Förfesten drar igång klockan 15.00.

