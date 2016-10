Musikaliskt fulländat på Captain Cook

Kvällen börjar med den lokala förmågan Kape. Han står ensam på scenen med sin gitarr och sin trummaskin.

Hans första låt är "Magnolia Wind" av Guy Clark och han bjuder på ett tekniskt fulländat gitarrspel. Hans sång påminner lite om Tom Waits fast utan de whiskeymarinerade stämbanden.

Till andra låten "Jan" startar Kape sin trummaskin som sedan får vara igång under nästintill hela uppträdandet. Ut ur högtalarna strömmar svensk rap ackompanjerad av just trummaskinen och hans gitarr. Låtarna vittnar om minnen från olika platser i världen. Allt från Bräcke till Turkiet. Han förklarar själv att han processar intryck med musiken och texterna känns således väldigt terapeutiska. Jag är ingen rap-entusiast, men han levererade, säger min granne i publiken, och jag är beredd att hålla med.

I sin sista låt för kvällen stänger Kape av trummaskinen och spelar "Lost highway" av Hank Williams och han gör det med bravur. Låten passar bra till pubens interiör och jag känner att jag kommer i stämning inför kvällens huvudakt, Uncle Lucius.

Uncle Lucius är ett oerhört musikaliskt och experimentellt Southern-rockband med breda referensramar från alltifrån funk till jazz och blues. Det som slår mig först med fem-mannabandet från Texas är den otroligt karismatiske keyboardisten Jonny Keys Grossman. Han spelar med sådan frenesi och känsla att keyboardet gungar på scenen och han spänner hela sin kropp i takt med att han trycker ned tangenterna. Men inte bara han visar upp en känsla av uttrycksfull musikalitet. Sångaren Kevin Galloway spänner också han hela sin kropp, gör grimaser och flänger med armarna för att visa uttryck för musiken. Och det är just vid dessa tillfällen som det blir som bäst. Som i låten "Just Keep Walking" exempelvis, som är kvällens bästa. Galloway rör sig på ett sätt som får mig att tro att han skulle kunna springa ett maraton hög på energin han får av att sjunga ut sin sorg. Hans scenspråk för mina tankar till Andrew Strong.

Skulle jag försöka mig på att förklara bandets stil så skulle jag säga en blandning av The Commitments, The Allman Brothers Band och Deep Purple. The Commitments på grund av Kevin Galloways uttrycksfulla scenspråk och känsliga röst, Deep Purple på grund av den faktiska tyngden i vissa partier och keyboardisten Jonny Keys Grossmans solon och The Allman Brothers Band på grund av gitarristen Mike Carpenters långa upp-tempo solon. I slutet av konserten spelar Uncle Lucius en vackert vemodig version av Kris Kristoffersons "Help me make it through the night" och grabbarna bjuder dessutom på vacker stämsång. Min publikgranne gråter och jag är också full av känslor. Det här var något utöver det vanliga.