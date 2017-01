Norska artister på Årescenen i helgen

Tanken är att efter en skön dag i backen kvällstid kan uppleva norska artister live. På fredag 20 januari drar festivalen i gång med partybandet Staysman & Lass på Bygget son under 2016 var ett av Norges mest streamade band.

Samma kväll kliver hårdrockbandet Stage Dolls på scenen. Bandet startades 1983 och består idag av Torsten Flakne, Teje Storli och Morten Skogstad. 2010 kom senaste fullängdalbumet "Always" som blev listetta i Norge och förutom att turnera i hemlandet varje sommar har de släppt flera singlar de senaste åren, den senaste "One of these days våren 2015.

Efter skidåkningen på lördag är det Åre Lives officiella afterski på Verandan med Rydell & Quick. På kvällen spelar CC Cowboys, den norska rockgruppen med debutalbumet "Blodsbrødre" som gavs ut 1990 och under 1990-talet hade de i Norge hittar med låtar som "Harry", "Barnehjemmet Johnny Johnny", "People in Motion" och "Når du sover". Bandet upplöstes 1998 men återförenades 2002. Efter spelningarna på Bygget blir det åter vanlig nattklubb.