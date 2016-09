Recension från Tingshusfestivalen: ”State Of Mud får med sig publiken på ett alldeles fantastiskt sätt”

Jag kommer in till Tingssalen i Gamla Tingshuset alldeles innan klockan slår 18.30 och det är en blyg skara publik som jag möts av. Jag hör hur konferenciéerna pratar om att gå ned till det nyöppnade caféet för att locka till sig lite mer folk.

I kväll är det den andra konsertkvällen på Tingsfestivalen som nu varit igång sedan i onsdags med aktiviteter av alla dess slag i kulturens tecken. Och även i fredags hade de en konsertkväll med artister som The Morrow, Land Of Trees, N.M.A och The Backbeat Conspiracy. Men i kväll är det sex olika artister och band som ska stå på scenen och starten är illavarslande.

Tillslut skuttar konferenciéerna Lovisa och Sam upp på scenen och presenterar, lite trevande, de första artisterna som ska inta scenen. Publiken jublar när Singer Songwriter-systrarna Erika och Sofia tar plats och kör igång sin skönsjungande, samspelta sång. Efter några låtar vänder jag mig om och ser att antalet publik har fördubblats och att alla fokuserat lyssnar på den samstämmiga duon. Nu börjar kvällen komma igång på riktigt.

Efter att systrarna har gått av scen så är det en liten paus. Det har nu hunnit växa till sig en stadig publik som sätter sig efter väggarna i väntan på State Of Mud. Det är en avslappnad stämning i tingssalen där folk kommer och går, sitter och snackar med varandra och där möten mellan unga och gamla sker. Den här festivalen är verkligen till för alla och målgruppen är så varierande att den enda, men fantastiska, gemensamma nämnaren är intresset för musiken. Allt ifrån den gamla rockräven till den unga indiepoptjejen är här. Alla är välkomna och alla får ta plats i publikhavet.

När State Of Mud kör igång så får han med sig publiken på ett alldeles fantastiskt sätt. Det märks att publiken börjar bli varma i kläderna och stämningen förhöjs ännu mer när Björn Gidlund får tillökning på scenen av inga mindre än Hoven Droven. Det är förstklassig musikunderhållning som jag sent kommer att glömma.

Vi hoppar sedan vidare från blues till indierock då Skellefteåartisten Hilda Heller And The Strays tar plats på scenen. Hon sjunger mörka låtar med starka texter som tyvärr i början dränks av de andra instrumenten. Hennes band The Strays, som enbart består utav kvinnliga musiker, är samspelta och lyfter Hilda och hennes sånger. Soundet är bra men emellanåt kan låtarna falla lite platta, men hon räddar upp det med fint mellansnack och bra kemi med både bandet och publiken. De flesta i publiken har satt sig ned och det går inte att komma ifrån att stämningen är väldigt intim och hänsynsfull. Hilda Heller And The Strays lämnar oss märkbart berörda och en önskan om att hon någon gång kommer att stå på den här scenen igen. Jag tror att publiken behövde den här intima konserten för att klara av vad som komma skall.

Och äntligen står de på scenen, kvällens dragplåster och rockstjärnor. Hoven Droven möts av jubel och hela lokalen är fylld med folk och syrehalten sjunker snabbt. Men vad gör det? De kör igång på en gång och ingen i publiken kan stå still. Det skämtas och skrattas bland bandet och det märks att dessa män är veteraner inom musikbranschen, vilket de konstaterar när de berättar att de hade en replokal i Gamla Tingshuset på 90-talet.

De fortsätter att spela och kombinationen av stråk- och blåsinstrument tillsammans med trummor och elgitarr är helt fantastiskt. De får publiken att hoppa, dansa, sjunga allsång och dansa schottis och de tar plats på scenen på ett sätt som bara medelålders män kan. Kjell-Erik Eriksson ger även beröm till Östersunds musikscen med orden ”Östersund är en jävla bra musikstad” och publiken håller jublande med. Tyvärr har Hoven Droven, precis som för Hilda Heller And The Strays, problem med ljudet och det måste justeras flera gånger under akten. Ljudstrulet är ett genomgående tema under hela kvällen och nästan alla artister har problem med det. Hoven Droven lämnar alla svettiga med ett stort leende på läpparna. Det är såhär en riktigt ösig konsert ska gå till.

Publiken får en ganska lång paus att återhämta sig på och även fast många kom hit för att se Hoven Droven, så är det flera som stannar kar för att se vad kvällen mer har att erbjuda.

Upp på scen ska nu det psykedeliska rockbandet Adama. Det känns som att jag hamnat på en rökig klubb i London år 1967 när killarna kliver upp på scenen. De har dekorerat scenen med gamla lampor och tygstycken och rökmaskinen går för fullt. När de sätter igång sin akt så inser jag att Adama är kärleksbarnet mellan tidiga Pink Floyd och The Doors. Soundet är väldigt retro och självklart finns det en hammondorgel på scenen. Det börjar bra men blir ganska platt stundvis när det experimentella tar över för mycket och publiken har svårt att hänga med i musiken. Deras avslutande låt slutar abrupt och vi i publiken förstår inte riktigt om det var slut eller om de skulle fortsätta. Det blir lite av ett antiklimax och jag vet att flera av oss hade velat höra mer. Men nu blev det inte så. Ett flertal ur publiken börjar gå hemåt även fast det är en akt kvar.

Det är inte lätt att vara sist ut på en festival, särskilt inte som denna småskaliga festival. Men Funky Business gör det med bravur och rivstartar sin akt. Man hör på namnet vad för slags musik som bandet spelar och den glesa publik som fortfarande är kvar, hänger med så gott det går när bandets grymma energi smittar av sig.

Funky Business förtjänade en större publik, men de gör det bästa av situationen. En perfekt avslutning på en underbar kväll. När konferenciererna tackat alla för kvällen så går jag därifrån med ett leende på läpparna. Vilket fantastiskt initiativ Tingsfestivalen är. Att låta alla få vara med att ta del av kultur på olika sätt och där mestadels av aktiviteterna är gratis. Och denna konsertkväll var precis så som en konsertkväll ska vara. Intim, hänsynsfull, välkomnande, kärleksfull och såklart fullt ös.

En eloge till Gamla Tingshuset som arrangerat detta och som hittade den perfekta kombinationen av artister. Jag hade dock velat sett ett mer jämställt spelschema där 50 procent är kvinnor och 50 procent är män.

Men både Erika och Sofia och Hilda Heller And The Strays är två starka akter som äger scenen och inte är rädda för att ta plats, så Tingsfestivalen får helt klart godkänt för sina bokningar.

Jag hoppas innerligt att detta arrangemang blir till en tradition och att vi ses nästa år igen. För är det något som Östersund behöver, så är det initiativ som dessa.