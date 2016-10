Shirley Clamp är den stora stjärnan på Gamla teatern – och hon vet om det

Kvällens föreställning börjar med uppvärmning av Republiken Big Band under ledning av Magnus Marcks. Det spelas framförallt jazz, och det svänger. Publiken dansar lätt vid sina bord.

Sedan presenteras östersundsbon Bodil Johansson, som är med exklusivt bara ikväll. Hon passar verkligen bra i kvällens showiga format. Hon har en bra utstrålning som passar bra tillsammans med storbandet. Hon uppmuntras i form av en applåd från publiken.

Under presentationen av Shirley Clamp är det dags för humorn att göra entré. Shirley presenteras av Bodil Johansson som ”Shirley med de stora brösten” innan hon rättar sig själv genom att förklara att det såklart var den stora rösten hon menade. Publiken verkar tycka att humorn är ett välkommet element i showen och skrattar. Den tidigare så seriösa stämningen i rummet förändras.

När den frispråkiga Shirley Clamp kommer in på scenen blir stämningen betydligt lättsammare.

Humorn består mycket av att hon vet att hon är kvällens stora stjärna. För att visa det skämtar hon bland annat om att Bodil Johansson får vara med som en rabatt i trädgården under låten ”Summertime”. ”Din somriga klänning passar ju in bra här, så du får vara kvar på scenen”. Under Shirley och Bodils duetter tycker jag att det är den senare som sticker ut. Hon förtjänar verkligen att få vara på scenen då hon verkar van vid den här sortens föreställningar. Hon är en skicklig showartist.

Jag tycker att hon verkar mer bekväm med storbandet i ryggen än vad Shirley Clamp gör.

Efter duetterna är det dags för Shirley Clamp att sjunga solo. Hon har vid många tillfällen under åren visat att hon är att räkna med, inte minst i Melodifestivalen. Men i kväll känns det som att hon håller tillbaka lite. Det lyfter aldrig riktigt när hon sjunger solo.

Efter pausen är det dags för Shirley och pianisten Jocke Niehoff att framföra ett knippe låtar. Shirley retas med sin pianist mellan låtarna och förklarar bland annat att hon tycker att Robert Wells är Sveriges bästa pianist, något som publiken tycker är väldigt roligt. När de väl börjar spela är detsmärtsamt vacker musik som strömmar ut över publiken. Det här har de gjort förut, det här ärväloljat artisteri. Jag tycker att skämten förstör lite.

Efter detta kommer Bodil tillbaka och tillslut också Republiken Big Band. Det vankas Shirley-låtar i ny kostym. Shirley Clamp kivas återigen med Bodil och säger att hon ser ut som en inredningsdetalj i sin nya glittriga klädsel. När de sjunger tillsammans är det ett samspelt artistpar jag ser. Nu visar Shirley vilken erfaren artist hon är. Kvällen avslutas i dur.