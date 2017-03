Svartanatt spelar på Rockebo i Åre

Svartanatt är tillbaka på Rockebo och intar scenen med på ny singel, ny turné och en ny vinyl.

– Det är alltid så sjukt roligt att spela på Rockebo, säger Daniel Heaster, som spelar trummor i bandet.

Rockbandet släppte sitt debutalbum "Svartanatt" i augusti 2016 och är nu tillbaka med singeln "Killer on the loose" som även är namnet på turnén som pågår under våren 2017. I sommar är det full fokus på spelningar och festivaler, bandet är bland annat klara för Sweden rock 2017.

Den 14 april släpper Svartanatt en 7 tums-vinyl med "Killer on the loose". Vinylen kommer även innehålla en B-sida med låten "Heavy Metal".

Rockebo är en rockklubb med eldsjälen Sanna Helander i spetsen. Klubben intar baren på restaurang Villa tottebos övervåning.

Kommande spelningar på Rockebo

25 mars - Svartanatt

1 april - Kristian Anttila akustiskt

15 april - INVSN & DJ Free spirit shaking soul

