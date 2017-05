Välbesökt stödgala och loppis - gav fina pengar till Storön

– Vi har inte räknat in alla omkostnader ännu men vi kommer att få ett fint tillskott i kassan då det var bra fart på grill och servering under loppisen och sen kom det ungefär 400 personer på kvällen, säger parkföreningens kassör Thomas Pedersén som skickar ett stort tack till alla musiker som ställde upp gratis under kvällen.

Under dagen arrangerade Wolfman Cruisers en loppis med drygt 40 knallar på plats. En stund på dagen var parkeringen på Storön helt full och bilar parkerade även på gatan.

– Vi är väldigt nöjda och det var de som sålde saker också, berättar Gun-Lis Bergman för Wolfman.

Överskottet som föreningen Storöns folkpark får ska gå till arbetet med att rusta upp och utveckla anläggningen.

– Det är väldigt mycket jobb med parken och tomrummet efter Jonas Westfält som gick bort är stort, han var väldigt engagerad i Storön. Vi hoppas att hitta fler som vill vara med och hjälpa till, det behöver inte vara till styrelseengagemang men kanske om någon kan klippa gräs en dag i veckan så vore det också välkommet, säger Thomas Pedersén.