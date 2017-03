Recension: Marika Carlssons väckelsemöte slår på både ateister och kristna

Det är nästan fullsatt på Storsjöteatern när Marika Carlssons turnerande stand up-show ”Jag är Gud” gör sitt stopp i Östersund. I väntan på att föreställningen ska börja är det 1980-tals musik som sätter stämning i lokalen, ”Girls just wanna have fun” blir sista låt. Musiken tystnar och scenbelysningen släcks ned. Spotlightbelysningen tänds och riktar in sig på en kista som börjar röra på sig, locket slås upp och ut ur kistan träder Marika Carlsson fram och showen är igång. Föreställningens öppning är stark och visar tidigt att, ”Jag är Gud” inte bara är en vanlig rakt upp och ner stand up-show, det är en show med variation. Det innehåller bland annat musikframförande, olika kostymer, rekvisita och flitigt användande av multimedia. Marika Carlsson är adoptivbarn från Etiopien och ”Jag är gud” följer Marikas uppväxt i en frireligiös familj bestående av pingstvänner. Adoptivföräldrarnas engagemang i pingströrelsen färgade av sig på Marika och har påverkat henne om hur hon vill framställa sig själv. I 20-års åldern kom Marika på sig själv att hon var intresserad av kvinnor, men kom inte ut ur garderoben förens hon var 40 år. Hon beskriver att hon befann sig i ”förnekelsens rum” i 20 års tid och det var först när hon fyllt 40 och erkänt för sig själv sin sexuella läggning hon har känt sig fri. Marika är inte längre en djupt troende kristen.

Under föreställningens gång tar Marika Carlsson båda sidor. Hon kritiserar inte bara kristendomen, hon visar även förståelse för den. Skämten om kristendomen och de religiösa görs med glimten i ögat och hon sparkar åt båda håll, lika mycket får ateister sig en känga. Marika tror att vi allam änniskor bär på en tro, om vi inte tror på en gud så tror vi mest troligen på något annat.

”Jag är gud” känns väldigt ärlig och Marika Carlsson bygger upp en bra kontakt med publiken. Föreställningen bjuder både på gapflabb och tänkvärda stunder och skiftar ständigt mellan humor och allvar (med någon dråplig kommentar under de allvarliga stunderna). Publiken är med Marika från början till slut och det skrattas högt åt hennes skämt.

”Jag är Gud” kan ses som en föreställning om tolerans och en uppmuntran till att inte ljuga för sig själv och låsa in sig i ”förnekelsens rum” som Marika själv gjorde under 20 års tid. Men hennes starkaste budskap framfördes genom ett sing-along-framträdande och det är att ”alla får ligga med alla”, och det verkade vi alla i publiken vara ense om.