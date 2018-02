Ricky Gervais hyllar svenska serien

Den brittiske komikern och skådespelaren Ricky Gervais hyllar svenska "Innan vi dör" - som enligt honom är en av de bästa tv-serierna i sin genre någonsin.

"Har just sett klart ett av de bästa polisdramerna någonsin. 'Innan vi dör' ('Before we die') är lika bra som 'Bron' och 'The killing'. Scandi-noir krossar fortfarande resten av världen", skriver Gervais på Twitter.

Och tweeten har uppmärksammats av Adam Pålsson, som spelar en av huvudrollerna.

"Det bästa i kväll", kommenterar han hyllningen på Instagram.

Tv-serien kretsar kring en mor och en sons trassliga relation och hade premiär på SVT i januari förra året. Förutom Pålsson syns Marie Richardson, Alexej Manvelov och Sofia Ledarp i rollerna.