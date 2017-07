Samtalsterapeutens tio kärlekstips: Så får du förhållandet att överleva semestern

I flera månader har man tröskat vardag ihop. Format vardagliga rutiner där arbete, fritid och barn ska få plats. Inte undra på att relationen blir lidande. Men så är det äntligen tid för semester och en möjlighet att ta igen all förlorad tid öppnar sig. Nu ska det pratas och mysas, umgås och skrattas. Ett perfekt tillfälle för relationen att blomma.

Ja, förhoppningarna på sommarsemestrarna brukar vara höga, ibland för höga.

– Det har att göra med förväntan – om hur vårt vardagsliv ser ut och var vi placerar vi all vår längtan. Om din vardag egentligen bara är något som du står ut med under tiden du har placerat all din längtan och kreativitet på ett framtida datum så kommer du sannolikt upptäcka att när Dagen D väl infinner sig så händer inget magiskt. Allt är likadant. Även du och din partner är likadana, säger Nina Wahlin.

Hon är känd för tv-tittarna som ”Farmen-Nina” efter sin medverkan i den populära dokusåpan 2016. I dag arbetar hon som frilansande modell och skådespelare men sedan 2005 driver hon även verksamhet som samtalsterapeut. I den rollen är det inte ovanligt att hon tar emot par som efter att ha tillbringat semestern tillsammans totalt har kört fast i sin relation. För att lyckas hålla ihop är det en god idé att ta itu med sina problem tidigt – helst redan innan semestern, mitt i den gråa vardagen.

– I vardagen är det viktigt att vara uppmärksam på vad du och din partner behöver. Våga vara nyfiken både på sig själv och på din partner.

God självkännedom är också en framgångsfaktor. Har man tagit reda på vad som gör en själv riktigt glad och lustfylld eller för den delen ledsen eller arg så har man kommit en bit på vägen i att läka en trasig relation. Då kan man även fundera på vilka förändringar man själv är beredd att göra i sitt liv för att öka på lusten i förhållandet. På samma sätt bör man fundera kring sin partner. Allting börjar med en nyfikenhet, vad tycker hen om? När skrattas det mest och när har din partner mest lust?

– Det handlar ju inte bara om en emotionell och intellektuell relation utan även en fysisk och sexuell, och den är ju kopplad till lust, nyfikenhet och spänning men också till att känna sig sedd. Känner man sig inte sedd så hänger inte resten av kroppen med heller, säger Nina Wahlin och förtydligar:

– Drömmen om att det ska bli vilda sexuella upplevelser bara för att det är semester – fast man inte redan har det i sin vardag – det är ett stort skutt från verkligheten. Men innan man kanske når dit finns det ju en värld av nyanser att uppleva! Det kan handla om en hand på armen, att titta sin partner djupt i ögonen eller att uttrycka uppskattning, bekräftelse och uppskattande ord för den andra.

Nyfikenhet och upptäckarglädje, alltså. Men om skadan redan är skedd? Om man sitter där i sommarstugan, i husvagnen, hemma i lägenheten eller i segelbåten. Och konflikterna verkar aldrig sina, stämningen är fjärran från den förväntade mysiga. Vad gör man då?

– I det läget gäller det bara att släppa alltihop, vara ytterst närvarande och lära känna sin partner här och nu – i dag. Börja i det du själv vill ha och prova att ge det till din partner. Utforska vad du och din partner behöver, acceptera varandras olikheter men hitta något annat ni kan göra tillsammans. Om du till exempel gillar att teckna och han gillar att fiska så gör det var för sig så kan ni göra en tredje aktivitet tillsammans sedan.

En vanlig fallgrop för relationen i semestertider är när man börjar jämföra sitt eget liv med andras.

– Det är en fälla när vi börjar jämföra oss med andra och tror att alla andra par har sex och ömhet hela tiden, de har friska barn och det drejas och bakas hela tiden. Sluta att tro att kompisen som åker på semester till Miami med sin partner har det så mycket bättre än du och tänk i stället att det här är vår relation och den ska vi inte jämföra med någon annan.

Nina Wahlins 10 kärlekstips inför semestern

1. Sänk förväntningarna inför semestern och försök hålla dem någorlunda realistiska.

2. Prata med varandra, redan i vardagen. Om det känns lättare att skriva brev så gör det i stället.

3. Våga fråga vad din partner vill ha och var nyfiken på den andra. Men var också lyhörd inför dina egna behov och tydlig med vad du själv vill ha ut av relationen.

4. Innan du tar upp en konflikt med din partner ta dig tid att först fundera själv på vad som händer, varför du känner som du gör så att du kan formulera dig bra annars finns det risk för att dina tankar sprutar ut i nertryckt frustration.

5. Om du känner att du behöver andrum så be om det. Berätta att du behöver få lite utrymme, psykiskt eller fysiskt. Det är bättre att du talar om hur du mår så slipper din partner och eventuella barn gå på äggskal. Och du har gett dig själv utrymme att fundera på vad som egentligen stör dig.

6. Ska du ut och resa så tänk på att det kan uppstå slitningar av att hela tiden bo ihop i ett hotellrum, en husvagn eller en sommarstuga ihop. Gör saker själv eller dela upp familjen ibland så kan ni göra andra saker tillsammans senare.

7. Våga skifta mellan olika roller i förhållandet kan vara en väg att gå för att ta sig framåt i relationen. En dag är man kanske påhittig och en annan dag ombesörjande, medan ens partner skiftar mellan att vara kanske organisatör och stå för skratten.

8. Inse att ett förhållande är ett gemensamt arbete, något man jobbar på som vilken relation som helst och man måste hjälpas åt att tillföra det som behövs.

9. Precis som i individuell terapi kan parterapi vara aktuellt när man känner att bråken hindrar en och man har kört helt fast, är för dränerande och man inte själv lyckas hitta vägar vidare.

10. Slösa med kärleken och ta ingen skit. Uttryck din kärlek både för din partner och för dig själv.

Läs också:

Fyll inte semestern med prestationer om du vill stressa ner – psykologen: "Alla dessa renoveringar är inte hälsosamt"