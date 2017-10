"The hanged Man" huvudakt när det ordnas gratisfestival på Tingshuset

Redan vid 12 den 28 oktober drar aktiviteterna i Gamla Tingshuset igång när dörrarna till Tingsfestival 2017 öppnas. Caféet håller extraöppet hela dagen och du kan bland annat gå på utställning, föreviga dig själv genom att ta ett halloweenfoto och gå på skräckfilmsvisning.

Vid 18 kliver den första musikakten på. Först ut är den psykadeliska duon Skriptum Gaan. Sedan avlöser akterna varandra och avslutas med mix av raggae, pop och soul när The Backbeat Conspiracy stänger Tingsfestivalen vid midnatt.

Huvudakten är The Hanged Man. Rebecka Rolfort känd från Those Dancing Days och Vulkano kommer med sitt soloprojekt som kallats ”fantastisk fusion av tarotkortsmörker och pop” (Per Sinding-Larsen) och ”mörk pop av högsta kaliber”(Festivalrykten).

Festivalen välkomnar alla åldrar och ordnas av föreningen Tingshuset i samarbete med Medborgarskolan, Kreativ explosion. Makerspace, Jämtland/Härjedalens musikaliska arkiv och Hej främling.