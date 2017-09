Magnus Schönberg vidare från Idols första fredagsfinal

Idoläventyret hade kunnat ta slut redan under kvalveckan för Magnus Schönberg, men Anders Bagge ville annorlunda. Det ville svenska folket också. Ett wildcard blev en plats i finalen och nu är han topp-12. I kväll är det dags för första fredagsfinalen och temat var passande nog "fredagsparty". Låten som Magnus framförde var Blame it on the boogey med Jackson Five.

– När vi fick låtlistan var det ingen låt som kändes helt självklar så då tänkte jag att jag tar den mest oväntade låten och utmanar mig själv, sa Magnus Schönberg till ÖP innan kvällens avgörande.

Efter framträdandet varurymedlemarna var inte helt nöjda med hans nummer.

– Det här var lite ”tjenare mannen”. Lite Ove Sundberg på firmafest, sade Alexander Kronlund.

En som var mer positiv var Kishti Tomita.

– Jag tycker att det är en fröjd att se dig,. Jag tycker att det är en så himla skön 70-talsvibe, runt dig. Jag Börjar tänka på Soul Train och Austin Powers. Nej, jag tycker det här är härligt, sade hon.

Magnus Schönberg kommer nu att tävla vidare i Idol. 16-åriga Frida Hörnquist var den som fick lämna programmet.

