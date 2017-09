Östersunds Magnus Schönberg vidare i Idol: "Nu har du charmat hela Sverige"

Läs mer: Se idolernas videohälsning från Miami – Magnus Schönberg: "Helt magiskt"

Under tävlingen framträdde Magnus Schnönberg med låten I´m in love with the shape of you av Ed Sheeran. Jurymedlemmarna var mycket nöjda med den insatsen.

– I´m in love with the shape of you, skrek Kishti Tomita och pekade på honom.

Kollegan Nikki Amini var också tagen av Magnus Schönbergs scenshow.

– Nu har du charmat hela Sverige, sa hon.

Fredagens Idol bestod av två delar. I det första avsnittet delade juryn ut wild cards. Två deltagare blev utan och fick därmed lämna programmet. Anders Bagge hjälpte östersundaren vidare i programmet.

– Röst och värme behövs i den här tävlingen, sa Anders Bagge strax innan han gav Schönberg ett wild card.

Därefter var det dags för en omröstning bland tv-tittarna. I det momentet sållades ytterligare en deltagare bort. Magnus Schönberg är en av de tolv deltagare som är vidare i tävlingen. Redaktionen söker honom för en kommentar.

