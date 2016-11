Vackert och intimt när Eva Dahlgren tog över scenen på OSD

Bland sorlet av människor träffar jag väninnorna Eva Eleklint, Lena Johnsson och Karin Engnér som tillsammans ska se Eva Dahlgren. För Lena är det inte första gången hon ser Eva live, hon såg henne för några år sedan i Stockholm och ser fram emot att se henne igen. Lena berättar att hon började lyssna på Eva Dahlgren 1989 och det var bland annat på grund av hennes texter som Lena fastnade för Eva. Hon har även läst många av hennes barnböcker som hon varmt rekommenderar.

De flesta börjar röra sig mot scenen men jag stöter även ihop med Bitte Håf och Matz Malm som är här tillsammans. De berättar att det är första gången de ser Eva Dahlgren live även fast de lyssnat på henne sedan hon var med i Melodifestivalen för första gången 1979. När jag frågar dem vad det var som gjorde att de fastnade för just Eva så är de överens om att det är hennes texter och närvaro som gör henne så speciell och gripande. ”Hon är en drottning”, säger Bitte.

På utsatt tid kommer Evas musiker ut på scenen. De är klädda i svart och vinkar lite tafatt till publiken innan de gör sig redo. De börjar spela och in kommer hon. Jag kan inte göra annat än att hålla med Bitte, Eva Dahlgren är en drottning och med en majestätisk utstrålning glider hon över scenen. Helt klädd i svart och med stora solglasögon ställer hon sig vid mikrofonen. Publiken applåderar och Eva kör igång direkt med första låten ”Hela världen står i blom” från hennes nya skiva "Jag sjunger ljuset". Det är en stark inledning och hon sätter publiken i trans med sin mörka, intima röst. Hon hälsar oss sedan välkomna till denna kväll på sin raspiga stockholmska och berättar en liten anekdot om hennes anknytning till Östersund. Publiken skrattar hjärtligt och även fast det inte är fullsatt så är det många som är här ikväll och det är en väldigt fin och trygg stämning.

Eva fortsätter att spela låtar från sin nya skiva, så som ”Sommarens sista dagar” och ”Alla dagar du inte visste att du var lycklig” och hon är otroligt samspelt med hennes band. Kombinationen av elgitarrer, syntar och hennes speciella röst är en väldigt bra kombination och även fast publiken kanske inte känner igen alla låtar så syns det och hörs att de njuter. Man ser att både hon och bandet har kul på scenen och att de har spelat ihop länge. De får till Evas sound helt perfekt och ger liv åt hennes låtar.

Evas låtregister sträcker sig långt bak och det skulle vara omöjligt för henne att inte spela någon av hennes äldre ”klassiker”. Så när introt till ”Ängeln i rummet” ljuder i lokalen går det ett sus genom publiken. De diggar i takt till musiken och sjunger med i texten. Eva varvar gamla och nya låtar, lugna och rockiga och det blir en perfekt blandning. Några i publiken har ställt sig upp och dansar med i de lite mer fartfyllda låtarna och när Eva och hennes band tackar och går av scenen så får de stående ovationer av publiken. De kommer tillbaka ut på scenen lika fort som de klev av och Eva skämtar om att hon inte är svårövertalad när det kommer till extranummer. De spelar ”Jag håller dig” och klassikern ”Vem tänder stjärnorna” och jag kan se hur hela publiken njuter av hennes stämma. När Eva tackar alla och går av scenen för andra gången så tror många i publiken att konserten är slut och börjar röra sig mot utgången. Men då kommer Eva ut igen och kör en sista låt till publikens förvåning. Det blir ett fint avslut på en fin konsert. Till ljudet av applåder och stående ovationer även den här gången, så går Eva Dahlgren av scenen och lamporna tänds.

Jag följer med strömmen av människor ut till foajén och jag hör kommentarer som ”fantastiskt”, ”riktigt bra” och ”imponerande” och jag kan inte göra annat än att hålla med. Jag träffar väninnorna Eva Eleklint, Lena Johnsson och Karin Engnér igen och de är mycket nöjda med konserten och kvällen. ”Det var en ynnest att få vara här ikväll”, säger Lena Johnsson. Jag håller med. Det var verkligen en ynnest att få se Eva Dahlgren i all sin glans sprida sin magi över lokalen. Sättet hon framför sin musik och förmedlar sina budskap på är enastående. Och jag känner mig djupt berörd av hennes framträdande denna kväll. Hon får allt att bli så intimt och musiken går rakt in i hjärtat. Jag tar inte i när jag säger att Eva Dahlgren är en av Sveriges bästa musiker och att hon varit det ända sedan hon tog sina första steg in i musikvärlden.

Jag lämnar OSD med en känsla av lycka i kroppen men även med ett stort lugn. Alla konserter behöver inte vara ösiga och fartfyllda för att vara bra och Eva Dahlgren bevisade det för mig ikväll. Att fånga den där intima känslan och sedan ge den till publiken med öppna armar är ingen enkel sak, men Eva får det att se ut som en barnlek. Men att den känslan fortfarande sitter i efter att konserten är slut visar på stor talang hos artisten. Jag tackar Eva Dahlgren för en fantastisk kväll och hoppas att hon har vägarna förbi Östersund snart igen så att hon kan sprida sin magi över vår stad åter igen.

Eva Dahlgren intar OSD tillsammans med sitt nya album "Jag sjunger ljuset"