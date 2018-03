Vinner "The square" på Oscarsgalan?

Marssolen skiner över den röda mattan utanför Dolby theatre i hjärtat av Hollywood. Snart ska den fyllas av nervösa nominerade filmskapare samt allehanda stjärnor som kommer att beskådas av uppemot 30 miljoner människor världen över.

Vilken film som blir tilldelad det kanske mest prestigefulla priset, bästa film, verkar enligt de vid det här laget hyperventilerande amerikanska branschtidningarna handla om en match mellan "The shape of water" av Guillermo del Toro, "Three billboards outside Missouri, Ebbing" av Martin McDonagh och uppstickaren "Get out" av Jordan Peele.

Svårtippad röstning

Men på grund av det svårpenetrerade röstningssystemet i kategorin, så kan det slutgiltiga resultatet överraska. Oscarskademin använder sig av "preferential ballot", vilket innebär att den film vinner som får minst 50,1 procent av rösterna, vilket kan kräva flera räkningsomgångar (se fakta). I teorin innebär det alltså att den film som hade flest röster i första omgången kan bli omsprungen av en film som tillräckligt många gillade ganska mycket.

Sverige tävlar

I den för Sverige högintressanta kategorin bästa icke engelskspråkiga film gäller däremot andra regler. De nominerade utses av en speciell kommitté inom Oscarsakademien. De medlemmar i akademin som sedan röstar fram vinnaren måste åta sig att se alla de fem nominerade filmerna. Rent formellt är det länderna som tävlar mot varandra men statyetten tilldelas filmens regissör.

"Fantastiskt att vinna"

Och på plats i Los Angeles sedan några dagar är Ruben Östlund, som redan vunnit Guldpalmen i Cannes samt tagit storslam på European film awards för "The square". Libanesiska "Förolämpningen" hade ett sent premiärdatum i USA och har seglat upp som möjlig utmanare enligt branschtidningarna. Ruben Östlund ser själv chilenska "En fantastisk kvinna" som en stor konkurrent.

Det är varannan gång man läser att den ska vinna och att vi ska vinna. Tror det blir tufft. Men det är klart att när man väl sitter där då kommer pulsen att slå. Det kommer att vara jobbigt att eventuellt behöva gå upp på scen. Men det är ju ett oroligt lyxproblem, det skulle vara fantastiskt att ta med statyetten hem.