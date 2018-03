Wall gav röst åt svaga - ord som lever kvar

Ord och skildringar från platser som Kuba, Söderhavet, Burma och Nordkorea finns alltid kvar, publicerade av stora internationella tidningar som brittiska The Guardian, amerikanska The New York Times och Hongkong-baserade South China Morning Post.

En berättelse från ett konflikthärjat Sri Lanka.

En berättelse om jordbävningsdrabbade Haiti.

En berättelse inifrån en tortyrkammare i Uganda.

Populärkultur, utrikespolitik, identitet och genusfrågor genomsyrar flera av Kim Walls reportage. För rapporteringen om klimatförändringarna och kärnvapenprov på Marshallöarna blev hon prisad.

Sista artikeln

Och nu i februari, i samarbete med två kollegor, en reportageserie från Marshallöarna - en sista artikel signerad Kim Wall publicerad av Mashable.

"Hon drömde stora drömmar och hon var inte rädd för att förverkliga dem", skrev Kim Walls lärare Howard French i Colombia Journalism Review när hon hittades död. French undervisade Kim Wall på ansedda Colombia University i New York.

Karen Stabiner, som höll i en skrivarkurs för Wall, berättar i samma artikel att den svenska journalisten tidigt under terminen gjorde klart att hon ville skriva "oväntade" berättelser - och att det var precis det hon gjorde.

Vissa reportageresor skapade oro, berättade mamma Ingrid Wall under en minnesceremoni som hölls vid Colombia University i oktober.

Kim reste ensam med tåg i södra Kina, åkte motorcykel genom Burma och visade fascinerade flickor i Nordkorea vad man skulle göra med nagellack. Vår föräldraoro blev mer eller mindre normaltillstånd, men vi visste att Kim var försiktig och inte tog några risker, sade Ingrid Wall i sitt tal i New York.

Sommaren 2017 var dottern inte långt borta, och inte på en plats som behövde föranleda någon oro. Tillsammans med pojkvännen var hon bosatt i Köpenhamn, nästan bara en Öresundsbro från föräldrahemmet, i Trelleborgstrakten. Snart väntade deras flytt till Peking, men först ett reportage om en uppmärksammad dansk rymdkapplöpning.

Livet i fokus

Artikeln blev aldrig skriven. Mannen som skulle intervjuas häktades, åtalades och ställs nu inför rätta misstänkt för att ha mördat Kim Wall. Sorgen efter hennes död spreds över världen. Redaktörer, kollegor, vänner och familj beskrev sin saknad efter både henne och hennes journalistik, och de fortsätter att göra det.

Mänskligheten behöver fler orädda kvinnor som Kim, kvinnor som vill och vågar berätta, som lånar sin röst åt de svaga och gör vår planet till en bättre plats att leva på, sade Ingrid Wall vid minnesstunden.

Walls värme och liv - inte den makabra död som drabbat henne - stod i fokus.

Hon kommer aldrig att skriva ett enda ord till, aldrig... Men andra kommer att göra det, och det är så vi bör hedra Kim. Genom att minnas de ord hon skrev, vad hon stod för och trodde på, samt sträva efter att följa i hennes fotspår, sade brodern Tom Wall.

Hans syster skulle ha fyllt 31 år den 23 mars. Födelsedagen blir i år - och framöver - en dag för minnesfonden "Kim Wall Memorial Fund", som familjen och några av Walls vänner startat. Den ska dela ut ett stipendium till en kvinnlig journalist som arbetar i samma anda som Kim Wall.