Ytterligare tre nya akter klara för Pipeline i Sundsvall

Rapparen Zacke, Alice B och Franska Trion är de tre nya akterna som nu står klara för att spela på Pipeline.

– Det här är tre akter som i sin genre är väldigt respekterade. Att vi fårmöjligheten att presentera dom för Sundsvallspubliken känns som ett rentprivilegium, kommenterar Pipeline i ett pressmeddelande,

Zacke skildrar storstad kontra landsort genom ett personligt uttryck. Zacke har två album i bagaget och det senaste albumet "Fattigkussen" syftar på talesättet "Fattiga kusinen från landet" och är inspirerad från en mängd olika verkliga personer från Norrbotten, både utflyttade och kvarvarande. 1 april besöker han Sundsvall och Pipeline.

2012 fick Alice B sitt stora genombrott med sitt självbetitlade debutalbum. Förra året släpptes albumet "Så unga". Hon har bytt skivbolag från stora EMI till lilla men inflytelserika Luxury. Utöver detta har hon även startat det engelskspråkiga bandet School ’94 och slagit i USA. The Guardian utnämnde bandet till Band of the week och hyllades på USAs största bloggar, som Pitchfork och Stereogum med flera. Hon var även förband åt Håkan Hellström på Ullevi 2014. 19 maj kommer hon till Sundsvall.

Franska Trion bluestrion är någonting mer än bara blues. Det är sentimentalt, desperat och trasigt. Låtarna berör ofta teman kring trasig kärlek, överdriven alkoholkonsumtion och viljan att ta sig ur sitt dåliga leverne. Bandet bildades 2005 och har hunnit med att släppa sju album. Håkan Hellström har nämnt bandet som ett av sina favoritband och man har bland annat kompat Stefan Sundström på skivan ”Nu var det 2014”. Den 4 maj kommer dom till Sundsvall och Pipeline.

