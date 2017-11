Zara Larsson årets svenska artist på EMA

Trots att Taylor Swift inför galan hade flest nomineringar var det Shawn Mendes som gick hem med flest priser från MTV:s European Music Awards (EMA) på söndagskvällen.

Han utsågs till årets artist och tilldelades pris för årets låt för sin hit "There's nothing holding me back". Han utsågs dessutom till årets kanadensiska artist samt prisades i kategorin största fans.

Först av allt: MTV, tack så mycket. Mina fans, jag älskar er, sade Shawn Mendes under galan efter att årets artist hade delats ut.

Zara Larsson, som vid förra årets gala kammade hem pris i kategorin årets nykomling, har utsetts till årets svenska artist, meddelade MTV Sweden på Twitter. Den svenska popstjärnan kommenterade själv priset på sitt Twitterkonto:

"För alltid tacksam. Tack för att ni utsett mig till bästa svenska artist", skriver hon.

Rockbandet U2 tilldelades priset "Global icons", och årets musikvideo stod Kendrick Lamar för. EMA sändes från London med Rita Ora som programledare - och redan i sändning avslöjade hon att nästa års gala kommer att sändas från Spanien.