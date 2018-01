DEBATT: C: Regeringen vill få ned sjuktalen genom att neka människor ersättning

Alla som kan jobba ska jobba, skrev regeringen i sina budgetsatsningar. Men fler sjukskrivs samtidigt som ansökningar om sjukersättning avslås som aldrig förr. Regeringen försöker få ned sjuktalen genom att neka människor ersättning. Det är inte bara oansvarigt – det är omänskligt.

De som med dagens system är för sjuka för att arbeta enligt läkaren, för friska enligt Försäkringskassan, men inte arbetsföra enligt Arbetsförmedlingen, glöms bort. De lämnas i utanförskap trots att de skulle kunna arbeta utifrån sina specifika förutsättningar.

Försäkringskassan avslår ansökningar om sjukersättning för att minska sjuktalen. Avslagen ligger nu på den högsta nivån sedan 2009. Drygt 22 000 avslag av pågående sjukfall gjordes under 2016. De som överklagar besluten får vänta i ett halvår utan ersättning. Hur många klarar ett halvår utan inkomst?

Försäkringskassan har regeringens uppdrag att minska kostnaderna för sjukskrivningarna. Läkarnas sjukintyg ifrågasätts och följden blir att patienter nekas ersättning på tveksamma grunder. Ofta handlar det om psykisk ohälsa.

Att avslå ansökningar på tveksamma grunder är omänskligt. Försäkringskassan har ansvaret för att processen förs framåt. Men enligt Inspektionen för Socialförsäkring, ISF, brister Försäkringskassan i bedömningarna i rehabiliteringsprocessen.

I stället för att stänga ute människor med sjukdom och nedsatt arbetsförmåga i utanförskap, ska samhället hjälpa sina medborgare och öka andelen av befolkningen i arbete. Därför vill Centerpartiet se en förstärkt rehabilitering med tidiga insatser, täta uppföljningar och avstämningar mellan den sjukskrivna, arbetsgivaren, Försäkringskassan och läkaren. Det är nyckeln till att börja jobba igen.

Centerpartiet vill se en kortare första sjukskrivningstid, fler deltids- än heltidssjukskrivningar och större flexibilitet vid återgång i arbete. Arbetsförmågan kan variera från vecka till vecka beroende på sjukdom. Sjukskrivningen i sig gör oss inte friska, det är behandlingen som är viktigast. Det viktiga är att bryta isoleringen eller helst aldrig hamna i isolering.

Centerpartiet föreslår även ett återinförande av bortre gränsen, eftersom det är viktigt att människor inte lämnas utan kontakt. Då den bortre gränsen nås prövas den sjukskrivna mot arbetsmarknaden för att finna lämpligt arbete i lämplig omfattning. Den som är sjuk eller skadad och inte kan arbeta alls ska ha rätt till ersättning, vård och rehabilitering.

Det är bättre att komma in med en fot på arbetsmarknaden än att stå med båda utanför. Då kommer fler in i värmen.

Solveig Zander (C) riksdagsledamot och talesperson i socialförsäkringsfrågorSofia Jarl (C) vice ordförande Centerpartiet DalarnaMalin Bergman (C) ordförande socialnämnden Krokoms kommun