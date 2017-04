Debatt: C: S och M kan fortsätta att köra regionen i botten

För tredje året i rad riktar revisorerna i Region Jämtland Härjedalen kritik mot regionstyrelsen och föreslår att styrelsen inte ska beviljas ansvarsfrihet.

► Nyhetsartikel: Regionens ekonomi ännu sämre - revisorerna vill inte bevilja ansvarsfrihet för regionstyrelsen (11 april)

Centerpartiet tar revisorernas kritik på yttersta allvar, något vi förväntar oss att samtliga partier gör i den extremt extraordinära situation regionen befinner sig i.

Med ett ackumulerat underskott på 771 miljoner kronor och en start på 2017 med samma negativa utveckling, befinner vi oss i unikt läge i landet.

Aldrig någonsin har ett landsting eller region varit i en sådan djup ekonomisk kris som Region Jämtland Härjedalen.

Tvärtemot vad många tror finns inga lagar som säger ”tvångsförvaltning” eller att staten ska ta över. Det resulterar i att Socialdemokraterna och Moderaterna kan fortsätta köra den här regionen i botten.

Regionen kan driva sina hälsocentraler med stora förluster. Jämför det med privata hälsocentraler som går i konkurs om man driver verksamheten med förlust.

Under 2016 har Centerpartiet aktivt deltagit i regionstyrelsens arbete. Vi stödjer de förslag som vi finner kloka och har vid samtliga regionstyrelsesammanträden även yrkat på förslag på åtgärder, förbättringar eller ändringar. Allt utifrån vad som är bäst för jämtar och härjedalingar.

Redan i början av 2016 krävde vi en åtgärdsplan för regionens ekonomi. Arbetet med den skulle involvera personalen och ta till vara på kloka idéer från alla verksamheter i Region JH.

Vi tror att med gemensam kraft, och den kunskap chefer och anställda besitter om den allvarliga ekonomiska situationen, skulle vi kunna skapa den kraftsamling som regionen behöver. Tyvärr avslog M och S förslaget om att ta fram en åtgärdsplan. Ett liknande förslag har vi också lagt början av detta år, dock utan gehör.

Vi har också poängterat vikten av en god arbetsmiljö, och föreslagit att regionen ska samla fackliga organisationer, personaldirektör samt politiska företrädare till ett dialogmöte om hur vi fortsätter bygger en bättre arbetsmiljö och tryggar arbetsplatser för sjukvårdspersonal.

Under 2016 har kostnaden för bemanningsföretag ökat med närmare 40 procent, och det visar att regionen inte är någon attraktiv arbetsgivare. Men även det förslaget förkastades av de ledande partierna i regionen.

Nästa vecka fattar regionfullmäktige beslutet om bevilja ansvarsfrihet eller inte. Vi har lämnat in en förklaring till regionfullmäktiges presidium på 31 sidor där vi beskriver hur vi i C arbetat i regionstyrelsen under 2016.

Dags för nytt ledarskap i Region Jämtland Härjedalen – vi står redo efter valet 2018.

Elin Lemon

Thomas Andersson

Eva Hellstrand

Centerpartiets representanter i regionstyrelsen