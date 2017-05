Debatt: En flygskatt drabbar vårt län extra hårt

Jämtland Härjedalen behöver god tillgänglighet inom alla trafikslag. Varje dag flyger 1 200 människor till eller från regionen.

Det regionala näringslivet är beroende av flyget för att nå viktiga marknader och flyget är avgörande för besöksnäringen som här verkligen är en basnäring.

Flyget och flygplatserna utgör en väsentlig del av vår infrastruktur och tillgänglighet.

Diskussionen om flygskatten handlar inte bara om en enskild skatt på flyget, den är en del i en större fråga av stor betydelse för vår del av landet.

Vi har under lång tid sett med oro även på utvecklingen av tågtrafiken och på de diskussioner som förs om en ökad beskattning av den vägburna trafiken.

Ett växande flyg kräver satsningar för att minska miljöpåverkan – flyget ingår i EU:s handelssystem för utsläppsrätter och ett globalt utsläppshandelssystem diskuteras i FN.

Under 2015 hade inrikesflyget 10 procent fler passagerare än under 2008 samtidigt som bränsleanvändningen var 13 procent lägre. Inrikesflygets andel av de totala koldioxidutsläppen är i dag under 1 procent.

Med våra avstånd till de stora marknaderna skulle regionen drabbas extra hårt av en flygskatt, då avsaknaden av annan effektiv infrastruktur innebär att flyget ofta är vårt enda alternativ. Tillgänglighet med flyg är en bas för regionen och får inte försämras, den måste förbättras.

Enligt beräkningar som bygger på en rapport av analysföretaget WSP, skulle en flygskatt för regionen innebära 100 förlorade jobb, 60 miljoner kronor i förlorad tillväxt och en direkt skatt på företagen på 50 miljoner.

Utöver den direkta ekonomiska effekten i termer av skatt och tillväxt, slår det mot den för länet så viktiga besöksnäringen. Vi ser med oro på signaler om internationella flygbolags osäkerhet angående etablering av nya flyglinjer till och från Sverige.

Flygskattens effekter är mer än bara beräkningar, de är verklighet i Norge där Rygge flygplats planerar att lägga ner den kommersiella flygtrafiken på grud av den flygskatt som den norska regeringen fattat beslut om. Utöver en försämrad tillgänglighet bedöms cirka 1 000 personer förlora sina jobb.

Lösningen på miljöutmaningarna inom flyget är stimulans till omställning och starkare incitament för att göra medvetna val – inte en skatt som ger en knappt mätbar effekt på de klimatpåverkande utsläppen.

Regeringen bör fokusera på en nationell flygstrategi som säkerställer jobb och god tillgänglighet i hela Sverige.

Det behövs ett ökat fokus på innovation inom teknik och nya material samt en övergång till biobränsle som kan utvinnas ur svensk skogsråvara. Det kan skapa jobb och exportmöjligheter. Målet bör även vara globala styrmedel och gemensamma regelverk för att driva på arbetet.

Med en god tillgänglighet och infrastruktur kan vi behålla företag och fortsätta locka talanger, investeringar och besökare.

En svensk flygskatt som inte tydligt stimulerar det förändringsarbete och de beteendeförändringar som vi redan ser riskerar allt detta. Det blir helt enkelt en besöksskatt på en region med stora möjligheter, men med långa avstånd till i stort sett allt.

Mats Forslund, vd Jämtland Härjedalen Turism, Anna Godevärn, ordförande IUC Z-Group AB, Björn Rentzhog, koncernchef AB Persson Invest, Therese Sjölundh, vd Åre Destination, Oliver Dogo, vd Handelskammaren Mittsverige, Krister Blomgren, vd Engcon Holding