DEBATT: Håkan Larsson (C): S lyfte tyvärr inte alls frågan om återbäring på vattenkraften

Särskilt under ett valår får man vara beredd på tuffa diskussioner i olika sakfrågor. Däremot är det illa om rena felaktigheter används som tillhyggen i debatten. Då är det viktigt att reagera. Ett exempel är den insändare som signaturen ”Helmer Dryg” skrivit.

INSÄNDARE: Återigen sviker Centern glesbygden (10 februari)

Denne skribent påstår att Socialdemokraterna under den förra regeringens tid skulle ha lyft frågan om återbäring på vattenkraften och att Centerpartiet då skulle ha mött denna propå med kalla handen.

Det är helt enkelt inte sant. Något sådant initiativ har, tyvärr, inte tagits från socialdemokratisk sida. Sedan är jag den förste att beklaga att övriga partier under alliansregeringens tid inte delade Centerpartiets uppfattning om att en del av vattenkraftens värden bör få stanna i de bygder och regioner där produktionen sker.

Jag har varit aktiv i denna fråga sedan jag var riksdagsledamot (2002–2006), och därefter inom Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) agerat för att få majoritet för att en rättmätig del av vattenkraftens värden ska få medverka till lokal och regional utveckling.

Centerpartiet har sedan länge tagit ställning för detta, medan främst Socialdemokraterna och Moderaterna på riksplanet hittills har stått för en avvisande inställning. När landsbygdsminister Sven Erik Bucht (S) nyligen besökte länet upprepade han tyvärr sitt nej till att vattenkraftsmedlen ska få medverka till lokal och regional utveckling. Vi får hoppas på ett omtänkande.

Inom FSV arbetar vi över partigränserna för att nå resultat. I styrelsen finns ledamöter med olika partibakgrund (M, S, C och V), men sakfrågan är överordnad. Vi vill åstadkomma resultat i sak.

Det finns hoppingivande signaler. Vid FSV:s senaste seminarium i riksdagshuset fanns, i motsats till tidigare, många ledamöter från både Socialdemokraterna och Moderaterna på plats. Även vid skatteutskottets seminarium Skattereform 2.0 nyligen togs frågan upp på ett konstruktivt sätt, bland annat genom att det norska systemet lyftes fram som ett positivt föredöme.

I vårt län finns glädjande nog stöd över partigränserna för ett system för återföring av vattenkraftsmedel. Jag skulle gärna se ett gemensamt agerande i den här frågan från Jämtland Härjedalens ledamöter i Sveriges riksdag.

Låt oss arbeta för att så snart som möjligt åstadkomma resultat i denna fråga som har drivits aktivt sedan Per Söderberg (C) i Östersund och Hans Lundqvist (S) i Ragunda 1999 tog initiativet till FSV!Håkan Larsson (C) kommunfullmäktigeledamot Krokom

Styrelseledamot i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner