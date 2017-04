Debatt: M och S: Därför fick regionstyrelsen ansvarsfrihet

Regionen har under flera år redovisat underskott i ekonomin. Den nedåtgående takten i regionens ekonomi har tydligt bromsats in under 2016. Ett underskott under 2015 med 232,3 miljoner kronor har under 2016 tagits ned till ett underskott på 196,8 miljoner kronor.

Under 2016 har resultatförbättrande åtgärder genomförts motsvarande 89 miljoner kronor, men andra kostnader har ökat vilka främst är kostnader för hyrpersonal och ökade kostnader för läkemedel.

Måluppfyllelsen är stärkt sedan föregående år. Av 80 mål är 44 helt uppfyllda, 24 delvis uppfyllda och 12 mål inte uppfyllda. Måluppfyllelsen är bättre 2016 än föregående år.

Målen för 2016 har generellt varit högt satta och regionstyrelsen arbetar med utveckling av uppföljningsprocessen. Arbetet ska tydligare knytas till regionfullmäktiges strategiska mål.

Det allvarliga ekonomiska läget innebär att styrelsen fortsätter att vidta ytterligare åtgärder för att stärka ekonomin. Den verksamhetsanalys som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför kommer att ge ett bra underlag för regionstyrelsens fortsatta arbete att minska kostnader.

Under det gångna verksamhetsåret bidrog regional utveckling till att 200 arbetstillfällen skapades, vilket kommer att stärka regionen med större skatteintäkter.

Verksamheten i form av hälso- och sjukvård samt regional utveckling fungerar bra eller mycket bra. Det såg vi senast vid den tragiska bussolyckan utanför Sveg.

Dessa två faktum har ett samband. Att snabbt gå fram med stora verksamhetsförändringar riskerar kvalitet och beredskap i regionstyrelsens lagstadgade skyldighet att erbjuda en god hälso- och sjukvård.

Arbetet med ekonomin behöver vara långsiktigt, kvalitetssäkras och värna patientsäkerheten.

Utvecklingen har under 2016 vänts till en lägre kostnadsutveckling, ett minskat underskott och går åt rätt håll. Därför röstade regionfullmäktige för att ge styrelsen ansvarsfrihet.

David Adervall (S)

Gunnar Hjelm (M)