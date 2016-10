Debatt: Orimligt långa väntetider för vapenlicens

Tre månader får medborgarna i vår region vänta på att få sin vapenlicens. Det innebär stora problem för vapenhandlare och för dem som väntar på licens.

Om du tänker skaffa ett nytt vapen inför nästa år och nästa jaktsäsong är det hög tid att lämna in ansökan om licens!

Problemen inom polisen har varit föremål för diskussioner under en längre tid, och även om det är andra polisinsatser som det handlat om och som naturligtvis går före handläggningen av vapenlicenser, är det ändå värt att belysa.

Vi bor i en region där intresset för naturen och jakten är mycket stor. I och med det blir det många ärenden om vapen och licensansökningar till polisen.

Att det tar en viss tid förstår alla, men när det är en väntetid på upp till tolv veckor, då är det riktigt illa och gränsen är passerad för vad som är rimligt.

Till råga på allt har polisen i vår region fått 100-talet vapenlicensärenden från region syd att handlägga, man flyttar helt enkelt problemen från en region till en annan.

Den långa handläggningstiden medför också ett hot mot vapenhandlarnas överlevnad. Betaltid är lika med likviditet och lönsamhet.

Förtjänsten per sålt vapen är i utgångsläget låg, alldeles för låg för att vara hälsosam ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Att då drabbas av ännu längre hanteringstider medför ännu sämre lönsamhet i en bransch som måste uppfylla högt ställda och mycket dyra förvaringskrav.

En ny, godkänd, mindre vapenbunker kostar cirka 500 000 kronor att färdigställa utifrån godkänd byggkonstruktion och larmklass 3, pengar som främst ska genereras genom vapenförsäljning.

Försäljningssäsongen är ganska kort men mycket intensiv inom vapenhandeln. Jaktbranschen kan inte leva upp till det moderna samhällets förväntan på snabba och smidiga beställningar, på grund av myndighetens onödigt långa hantering av licenser.

Handläggningstiden medför också att vapenhandeln drabbas av akut likviditetsbrist eftersom kredittiderna inom branschen inte orkar gå i takt med handläggningstiden. Konsekvensen blir onödiga konkurser som drabbar alla aktörer samt att prisbilden drivs onödigt snabbt uppåt.

Myndigheten måste tänka om och skapa en smidigare licenshantering samt se över bemanning under sommarhalvåret, då mer än 80 procent av all vapenförsäljning sker – framför allt under semestertider i juli och augusti.

Vi har i media kunnat följa en delegation politiker från vår region som besökte inrikesminister Anders Ygeman (S) där just detta problem lyftes.

De positiva tongångar som hörts efter denna uppvaktning hoppas vi leder till rimliga handläggningstider, och att vapenhandlarna har möjlighet att överleva i vår region.

Gun Fahlander

ordförande Jägareförbundet Mitt Norrland

Rickard Åslund

vapenhandlare