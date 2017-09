Debatt: Peter Edling (L): Vad vill egentligen Centern i Bräcke kommun?

Vad Centern i Bräcke egentligen vill åstadkomma förutom kaos och missnöje går inte att få reda på.

Vid samtal med en ledande centerpartist framkom att det är oppositionens uppgift att hitta fel. Jag har trott att ett politiskt parti ska sträva efter att få igenom sin politik. Så verkar inte vara fallet för Centerns del.

Felfinnarlinjen driver man genom att i kommunala organ där man är representerad hålla med eller vara passiv, för att senare i insändare och på sociala medier meddela hur felaktiga fattade beslut är, utelämna relevant information samt genom att ge sig på kommunens tjänstemän, vars uppgift är att verkställa den beslutade politiken.

Ett exempel på utelämnande av information är Pilgrimstad. C påpekar att fyra barnfamiljer flyttat från byn sedan skolan lagts ned. Man hoppar över att andra har flyttat in och att det råder bostadsbrist i Pilgrimstad.

► Insändare: C: Allvarligt att barnfamiljerna flyttar från Pilgrimstad (16 september)

Man hoppar också över att berätta att i Centerns förslag till skolorganisation skulle hela lågstadiet bort från Gällö och flyttas till Pilgrimstad, vilket troligtvis varken skolans personal eller Gällöborna skulle applådera.

I stället för att ta ut sitt missnöje på kommunens anställda borde C ta sig en funderare på sina egna göranden och låtanden.

C hade kunnat bilda stommen i en borgerlig kommunledning. I förhandlingarna efter valet konstaterade de möjliga samarbetspartierna, att ingenting av vikt erbjöds dem av C, varför samarbetstanken föll.

I det läget kunde C ha gått till S och inlett förhandlingar med dem. Eftersom man också då hade behövt ta ansvar passade uppenbarligen inte det. Om man nu är mot allting, av personliga eller andra skäl, så blir det heller ingenting annat är missnöjesyttringar kvar att utöva, vilket är förödande för kommunens anställda samt för kommuninnevånarna.

Centerns agerande har lett till att det finns två oppositionsgrupper i Bräcke, fyra avhoppare från C plus M samt resterna av C plus MP. Bägge grupperna är lika stora, åtta mandat.

Oppositionsrådet har valt att uteslutande företräda C och lämnar alltså halva oppositionen utanför. Effektiv och konstruktiv opposition blir alltså omöjlig och då blir tydligen missnöjet det enda som finns att utöva.

Det hade varit passande om C någon gång framhöll allt bra som sker i Bräcke kommun Frågan är således, vad vill C och hur tänker man komma dit?

För övrigt är det så att om man är missnöjd med politiken är det politikerna man ska ge sig på, inte de anställda! Den politiska majoriteten ger kommunens anställda sitt oreserverade stöd och hoppas att de kan lämna personliga påhopp utan avseende.

Peter Edling (L)