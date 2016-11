DEBATT: Siwertssons uttalande i regionfullmäktige om förföljda kulturarbetare chockade mig

ÖP publicerade förra veckan en utförlig artikel om debatten i regionfullmäktige om en motion angående en fristad för förföljda och hotade kulturutövare.

► Nyhetsartikel: Hård och känslosam debatt om fristad för hotade konstnärer (23 november)

När jag lyssnade på Christer Siwertsson (M) under den debatten blev jag chockad och förtvivlad av vad jag upplevde som en förskräcklig människosyn, en tydlig NIMBY-mentalitet (står för "not in my backyard", inte på min bakgård).

När jag nu ser på debatten på nytt har jag ingen anledning att ändra min ståndpunkt.

Siwertsson antyder att oppositionen har medvetet missförstått honom och försökt att splittra majoriteten bestående av S och M.

Under debatten fanns endast ett parti som tog ställning för Christer Siwertsson, och det var SD.

Vad Siwertsson sade finns att se på regionens webbsändning, men följande är en ordagrann transkribering av inlägget;

"Det finns också en annan aspekt i det här som inte nämns och det är en säkerhetsaspekt. Vi vet att de här människorna som är jagad i sina hemländer för sitt kulturskapande också ganska lätt i en globaliserad värld kan letas upp. Jag menar ju att vi ska inte dra på oss möjligheten för sådant hos oss. Det finns ingen anledning att göra det, utan man får, i sådant fall, försöka stödja de här på annat sätt. Vi ska inte flytta problemen hit, tycker jag."

Sedan i ett försök att förklara sin ställningstagande säger Siwertsson så här;

". . .det här medför ökade kostnader för regionen. Det är ett skarpt säkerhetsläge i världen, i Sverige, här hos oss, och, i och med att man då målar ut regionen med den här ´loggan´ så kommer det att påverka säkerhetsläget."

Läsaren får avgöra själva vad menas med "vi inte ska dra på oss möjligheten för sådant hos oss, och vi ska inte flytta problemet hit", eller "målar ut regionen med den här loggan".

För mig visar språkbruket en tydlig fixering på vi och vilka besvär vi i Region Jämtland Härjedalen kan ställas inför. Det visar väldigt lite omtanke om de utsatta enskilda kulturarbetare, som en kulturfristad är avsedd för att hjälpa. Vilken människosyn ger man uttryck för när offer blir till hot?

Att ställa frågan om var S och alla andra ledamöter i majoritetskoalitionen står i förhållande till Christer Siwertssons uttalande handlar inte om att försöka att splittra majoriteten. Frågan är alldeles för allvarlig för ett sådant utspel.

Däremot är det högst skäligt att ställa frågan när uttalande kommer ifrån förste viceordförande i regionstyrelsen; en viktig företrädare för regionstyrelsen, regionfullmäktiges ledamöter och regionens befolkning. Ett uttalande som gjorde så många upprörda.

Jag förklarade varför jag själv blev så djupt berörd.

I dag ser jag en utveckling mot en mer inåtvänd, självcentrerad värld där vår förmåga att ställa upp för de utsatta och förföljda mäts snarare i kronor och ören än i medmänsklighet.

Vi har varit där förut, och jag menar oss i Sverige likaväl som resten av världen. Vi vet vad det ledde till. Klarar vi inte av att stå upp för de mänskliga rättigheterna på hemmaplan, har vi snart ingen mänsklighet eller rättigheter kvar.

David Bell (MP)

ledamot i regionfullmäktige