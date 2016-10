Debatt: Tillsammans kan vi visa vägen till en hållbar framtid

Jag funderar mycket på hur man skapar smarta ekosystem. Så nås jag av den glada nyheten; projektet UCCN2016 har nominerats till Swedavias Exportpris på årets Guldgala.

Jag tänker stilla att den största vinsten ändå är att FN-nätverket Creative Cities Network till slut kom till Östersund.

Perspektiv. Prestigelöshet. Respekt. Mod. Mandat. Tillit. Passion. Kraft.

Vidga vyerna, höja glastaket. Använda resurserna smart.

I drygt tio år har dessa ledord och visioner funnits hos mig som mantran. Visionen om att Östersund och den kreativa regionen kan bli en drivande part i Unesco:s nätverk.

Visionen har fått mig att bli kvar. Men ibland gör mig avsaknaden av dessa ledord bland lokala och nationella ledare helt gråtfärdig. Desillusionerad. Matt. För vi har inte så mycket tid på oss att förändra vår värld.

Ett decennium av ihärdigt lobbyarbete ligger bakom att projektet blev verklighet. Att det blev lyckat handlar bland annat om att kreativitet, mat och kultur äntligen fick en tydlig, central plats under veckan. Det mesta skapat av ideella krafter och kärleken till vår plats på jorden – inte finansierat av projektet alltså.

Delegaterna fick verkligen möta kulturen och de kreativa människorna i regionen samt smaka och uppleva det gröna guldet.

Det är detta som den medvetne besökaren, innevånaren, turisten och kreativt kapital attraheras av. Högst i kurs står det gröna guldet. Sedan är det kultur, kreativitet och sport som drar.

Regeringen släppte just ”Strategi för hållbar konsumtion” Det finns mycket vettigt i den om hur vi ska använda resurserna, men inte ett ord om att vi faktiskt måste minska vår konsumtion rejält. Att kvalitet måste gå före kvantitet. Man missar målet helt enkelt.

Ska Östersund och regionen förbli en attraktiv, kreativ plats att njuta i framtiden kan vi inte förlita oss på kreativa krafter, eldsjälar och altruism. Nu måste resursernas användas smart. Det är så hållbara ekosystem skapas.

Satsar vi på maten så skapar vi faktiskt en hållbar planet, vi når också i princip alla FN:s miljömål. Mat är dessutom relationsbyggande och förenar människor.

Men omställningen kommer att kosta. Ju längre vi väntar, desto mer kostar det. Våra system är oekonomiska. Vi behöver inte bara sluta att förstöra vår natur och miljö – vi behöver också restaurera och återskapa den. I exempelvis offentlig upphandling behöver vi modet att bara köpa in varor som produceras i linje med svensk lagstiftning.

Hoppas att Östersunds kommun och Region JH gör verklighet av "The Östersund declaration" som vi formulerade i Kina för drygt två år sedan. I princip alla Unesco:s städer har skrivit under följande:

"Together, we have identified creativity as a strategic factor for sustainable urban/rural development, which provides us with an inclusive framework toward the common objective of placing creativity and cultural industries at the heart of our local development plans and cooperating actively at the international level."

Snälla – gör inte som regeringen, missa inte målet nu.

Det har tagit mig ett tag att smälta att mitt arbete belönats med det mest hedrande uppdrag man kan få inom den akademiska världen. Jag hoppas kunna bidra mer. Prestigelösheten, passionen och kraften finns kvar.

Forskare, modiga ledare, entreprenörer, kreativa byråkrater och världsmedborgare: Tillsammans kan vi visa vägen till en hållbar framtid.

Fia Gulliksson

hedersdoktor vid Mittuniversitetet