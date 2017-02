Debatt: Total okunnighet om svensk skog

”Skogen är hårt åtgången” skriver så kallade naturvårdsorganisationer. Det kan nog tyckas så för individer som bara har asfalt att gå på. Har man inte förmåga att ta in information om skogsbeståndets storlek?

Svenska skogen har inte innehållit så mycket skog som den gör i dag, enligt Skogsvårdsstyrelsen.

All svensk skogsmark, även den skog som dessa organisationer vill ”skydda”, har påverkats av människor under de senaste 150 åren. Med andra ord; den ser ut som den gör för att människor har brukat den under denna tid.

Vem bestämmer att en skog är värdefull? Är det staten? Är det ägaren/brukaren? Är det vem som helst? Frågan är också – vad är värdefullt? Är det virket? Är det svampen som växer i skogen? Är det maskarna som lever i den?

Vad gäller antal skyddade skogshektar visar dessa så kallade miljöorganisationer eller naturvårdsorganisationer total okunnighet. Detsamma gäller staten. För sanningen gynnar inte deras mål.

Som skoglig fastighetsägare har man följande att hålla sig till: Reservatsbildning, (total död hand på skogen) Natura 2000-områden och deras skyddszoner, nyckelbiotoper, fornlämningar, kulturlämningar, kantzoner till myrar och sumpskog, kantzoner till sjöar, tjärnar, pölar och bäckar, rennäring samt det så kallade rörliga friluftslivet. Man har säkert glömt några andra inskränkningar.

Kan man få ersättning? Ja, för reservatsbildningar lämnas en allmosa varvid staten snabbt tar tillbaka 30 procent. I övrigt är inte staten eller naturvårdsorganisationerna intresserade av att göra rätt för sig.

Det uppenbarar sig snabbt några frågor: Varför finns inte dessa organisationer som värnar om skogen på fastighetsmarknaden?

Varför köper dessa organisationer inte in egen skog som de sedan lägger för fäfot?

Varför ska dessa organisationer hänga som kvarnstenar runt halsen på seriösa skogsägare?

Ägande av skogsfastighet är näringsverksamhet. Beskattas som näringsverksamhet. Kan någon ge exempel på någon näringsverksamhet där andra styr, ställer och inskränker på driften av näringsverksamheten?

Ägande av skogsfastighet är detsamma som ägande av fondandelar av olika slag. Det är en investering för framtiden. Skillnaden på ägandet är att skogen har en omloppstid på 100–120 år. Fonden mikrosekunder.

Vad är det för spärr för en statsledning att införa samma vokabulär på privatpersoners fondandelar? Locket är öppet, det är ju bara att döpa om företeelserna inom skogsbruket.

Ove Hed