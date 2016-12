Debatt: Vi ställer oss helhjärtat bakom projekt Örndalen

Vi företagare i Vemdalen, Hede och Sveg vill kunna fortsätta att driva framgångsrika företag, utvecklas och bo kvar i vårt Härliga Härjedalen. Vi anser att projekt Örndalen Resort är det mest spännande tillväxtprojektet som är på gång inom våra fjäll, och vi får inte låta det gå till spillo!

Vi tror att Örndalen kommer att skapa en befolkningsutveckling, nyetableringar av företag och bli ett rejält uppsving för det lokala och regionala näringslivet.

Den nuvarande utvecklingen av befintliga turistanläggningar har visat att utveckling och tillväxt inom det lokala näringslivet också skapar utveckling och fler arbetstillfällen inom det offentliga.

Projektörerna har tagit kritiken till sig och på ett konstruktivt sätt tagit hänsyn till det örnrevir som finns i området. Det tyder på en samarbetsvilja och en enormt hög ambitionsnivå, som i sin tur bygger på respektfullt bemötande, samarbete, lyhördhet och hänsynstagande hos projektörerna.

I stället för att säga nej till projekt som detta tror vi att det skulle funka med ett samboförhållande i Örndalen, mellan örnar och turismen. Det skulle samtidigt vara en fantastisk möjlighet att kunna spana på örnar i området utan att vara för närgångna.

Det nu reviderade projektet, där hänsyn tagits till örnreviret, kommer att skapa mycket gynnsamma förutsättningar för våra lokala företag och entreprenörer.

Vi gläds mycket åt att Härjedalens kommun stöttar projekt Örndalen. Under själva utbyggnaden beräknar projektet att det skapas cirka 50 arbetstillfällen per år under en 10-årsperiod, vilket är oerhört viktigt för bygg- och entreprenörsföretag över hela kommunen.

Exempelvis har Svegsbygdens samhälle och Hede har under senaste åren förlorat omkring 150 arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin och statliga myndigheter.

Härjedalens kommun har cirka 5 000 personer som förvärvsarbetar. Om Örndalen blir verklighet med 400 årsarbeten motsvarar det 8 procent av Härjedalens arbetskraft – det går inte att säga nej till detta.

I proportion till invånarantalet i exempelvis Stockholm skulle det motsvara mer än 40 000 årsarbeten. Vilka reaktioner skulle vi se i Stockholm om det var aktuellt?

Vi ställer oss helhjärtat bakom projekt Örndalen, vilket vi ser som en mycket viktig del i utvecklingen för att skapa nya och behålla befintliga arbetstillfällen i regionen.

Vi är eniga om att projektet är av största vikt för områdets utveckling. Befintliga företag kan utveckla och stärka sina verksamheter. Projektet bidrar till att företag hittar nya verksamhetsområden och nya företag etableras.

Företagare bor i den bygd de verkar och gör allt i sin makt att driva företagen vidare samtidigt som de bidrar med nästan 40 procent av kommunernas skatteintäkter. Låt oss komma ihåg det när vi diskuterar projekt som Örndalen.

Företagarföreningarna i Vemdalen (Per Palage) Hede (Lars Bygden) och Sveg (Arne Duberg)