Debatt: Visa solidaritet för Kurdistan

Det har gått tre år sedan vi demonstrerade mot IS. Vad har hänt sedan dess? IS är snart besegrat och kurderna har folkomröstat om sin självständighet. Jag känner att jag måste anmärka på den svenska regeringens naivitet, speciellt de rödgröna som styr idag.

Kurderna har manifesterat runt om i Sverige och bett om svenska regeringens stöd i kampen för ett självständigt Kurdistan, en fristad för världens alla kurder som idag är utspridda på grund av förtryck, hot och våld. Irak är en "failed state", hur kan Sverige värna om Iraks suveränitet? Vilka konsekvenser får det för resten av världen? Ökat förtryck, död och fler människor på flykt? Sverige måste vakna och se vad som faktiskt sker och börja agera.

Om svenska regeringen backade upp kurderna kan vi tillsammans motverka ytterligare flyktingströmmar och att kurderna kan leva i sitt land tillsammans med sina nära och kära under fredliga förhållanden.

Hur kommer det sig att en av världens största minoriteter är utan land? Att vi inte kan peka ut vårt land på kartan? Hur kan världen stå och titta på när ett folkslag upprepade gånger blir förtryckta, förnekade och förvisade från sitt eget land, Kurdistan.

Vi stod inför IS för cirka tre år sedan, kurderna har kämpat det kriget och nästan helt fört bort IS och Rakka, IS huvudstad, är nu på väg att falla. Men när vi stod mitt i kampen, ville omvärlden inte se vad som var på väg att hända. Kurderna kämpade på egen hand. När kriget började synas i andra delar av världen, genom flyktingströmmar samt IS spridning vaknade omvärlden och ville hjälpa till, men då var det nästan försent och Kobani var på väg att falla. Resultatet av detta blev att Europa tog emot ca 2,5 miljoner asylsökande, varav Sverige tog emot cirka 160 000 under 2015. Vi kurder stod upp för Europa, men idag när vi behöver stöd i kampen om ett självständigt Kurdistan, vart finns då tacksamheten och solidariteten?

Till följd av detta har nazismen och rasismen ökat i Europa och i dag är Sverigedemokraterna (SD) ett av Sveriges största partier. Sverige måste vakna, hur kan man lägga skulden på individer när det orsakas av maktgalna ledare och blinda regeringar?

Eftersom Sverige och EU inte stödjer folkomröstningen för ett självständigt Kurdistan hotar nu Turkiet, Iran och Irak att militärt angripa Kurdistan. Att Sverige och omvärlden inte stöttar folkomröstningen möjliggör för dessa länder att härska som de vill utan konsekvenser. Om detta fortsätter kommer ytterligare en flyktingkris och människors liv kommer att stå på spel. Detta påverkar inte bara Kurdistan och angränsande länder, det kommer att påverka hela Europa. Jag som kurd vill inte se människor på flykt, fly för sina liv. Vi har lidit nog, det räcker! Jag själv har varit politiskt flykting. På väg till Europa över medelhavet sker våldtäkter, insjuknande och dödsfall. Vi måste värna om mänskligheten och förhindra att fler människor möter detta öde. Hjälp människorna på plats, hjälpt till att skapa stabilitet och få världens alla länder att eftersträva demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna.

25 september 2017 genomfördes en folkomröstning om ett självständigt Kurdistan. Resultatet visade att 92 procent ville ha ett självständigt Kurdistan. Detta är ett starkt ja och påvisar viljan hos alla de kurder som vill leva tillsammans under fredliga förhållanden och kunna peka ut sitt land på kartan. Hoppet är det sista som lämnar människan, detta har vi sett hos alla de kurder som dagligen kämpar för ett självständigt Kurdistan. För att detta ska ske måste vi alla visa solidaritet och hjälpas åt. Alla säger hela tiden att kurdernas vän är berget, men fler länder bör stötta kurdernas kamp.

Serhat Uzun

Liberalerna

Ordförande i kurdiska föreningen i Jämtland/Härjedalen