Insändare: Draxten (S): C ville lägga ned lågstadiet i Gällö

Centerpartiet i Bräcke skriver om konsekvenserna av omorganisationen av Gällö rektorsområde, och att familjer flyttar som en direkt följd av nedläggningen av skolorna i Pilgrimstad och Fjällsta, vilket får stå för dem.

► Insändare: C: Allvarligt att barnfamiljerna flyttar från Pilgrimstad (16 september)

Vidare skriver C att skatteutjämningsbidraget minskar med cirka 680 000 kronor per år för Bräcke kommun, samt att till det ska läggas minskade intäkter via kommunskatten – det som en följd av att fyra familjer flyttar. När man påstår detta vore det på sin plats att man också redovisar hur man kommit fram till dessa siffror.

Centern yrkade helt riktigt att skolan och förskolan i Pilgrimstad skulle finnas kvar, samt även förskolan i Fjällsta. Det C utelämnar är att detta förslag var på bekostnad av att hela lågstadiet på Gällö skola skulle läggas ner. Detta förslag om nedläggning av lågstadiet stöttades av C samt MP på fullmäktigemötet i december 2015.

Vidare så riktar C kritik mot en enskild tjänsteman, rektorn i Gällö skolområde. Tjänstemännen i kommunen utför sina arbetsuppgifter på ett förtjänstfullt sätt, och att använda sig av tjänstemän som slagträn i politiska missnöjesyttringar är helt oacceptabelt. C redovisar inga förslag på vad man själv vill, i stället kritiserar man tjänstemännens arbete.

I budgetarbetet inför 2018 lägger C samt MP ett yrkande på fullmäktige i juni om ett eget budgetförslag. När förslaget blir tillgängligt för alla, visar det sig att alla sidor som rör ekonomin i deras förslag är kopior av det som är majoritetens förslag till preliminär budget 2018.

Så jobbar Centerpartiet i Bräcke kommun.

Sven Åke Draxten (S)

kommunstyrelsens ordförande