Insändare: Fel att bojkotta företag för att de saknar kollektivavtal

När våra folkvalda politiker som så fint ska jobba för Östersunds framtid och tillväxt, aktivt söker upp företag på sociala medier för att försöka nervärdera dem, och uppmanar till bojkott enbart för att företaget saknar kollektivavtal, då blir jag mörkrädd.

Då handlar det inte om yttrandefrihet – då har man klivit över gränsen för vad som är moraliskt rätt!

Ett kollektivavtal avgör inte om arbetsgivaren är bra eller dålig! Det finns nötter överallt, även de som har kollektivavtal kan vara riktiga skithögar!

Att ett mindre företag väljer att avstå från kollektivavtal betyder inte att de är oseriösa! Allt är inte svart eller vitt, i stället för att köra på som en ångvält och krossa alla småföretagare kanske man ska ställa en ytterst viktig fråga: är personalen nöjd?

Till er som anser att man ska bojkotta ett företag bara för att de saknar kollektivavtal: I've got news for you! Det har hänt mer än en gång att personalen har bättre villkor utan kollektivavtal.

Visst har facken och kollektivavtalen historiskt sett gjort mycket bra för Sverige, men nu lämnar vi snart 2016 bakom oss och det är dags att parkera ångvälten och se världen med lite mer flexibla ögon.

Kollektivavtal är en valmöjlighet! Det finns ingen lag som kräver kollektivavtal.

Länge leve småföretagarna