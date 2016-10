Insändare: För dyrt att parkera i stan

De stora handelscentrum som växer upp utanför stadskärnan påstås ta död på butikerna i centrum. Det är delvis rätt, men den stora boven i det hela är ändock kommunen med sin girighet.

Folk som far in till stan för att handla söker sig självklart till affärerna i utkanten där det är fri parkering. Far man ner till centrum så står man inte länge för 30–50 kronor, pengar som man kan handla för i stället.

Skulle man ha råkat lägga i för lite pengar i automaten och ärendet tog längre tid än beräknat, har man garanterat en p-bot på rutan när man kommer tillbaka. Kostar väl runt 800 kronor. Det är mycket pengar det i onödan.

Därför kära kommunledningen, skrota p-automaterna och låt någon p-vakt övervaka att folk gör rätt på p-platserna. Då tror jag att stadskärnan kommer att börja blomstra igen.

S. Forslund