Insändare: Frustrerande att jobba för Vardaga

Vardagafiaskot bör även läggas på de chefer som faktiskt är på plats! Jag är själv en före detta vikarie på Vardaga, och jag kan ärligt talat säga att under den tiden jag arbetade slutade mina dagar med frustration och ledsamhet.

Min tid bestod bara av dålig information från både boendechef och verksamhetschef, samt brist på allmänna förberedelser för vikarier.

Villkoren för vikarierna är för jävliga. För att kunna ta sig in på boendet på morgonen behöver man en "blipp”, den tar dig även in till omklädningsrum samt rummet där du hämtar ut nyckel till alla de boende. Något en annan fick vara utan under de tre månader man vikarierade ...

Det gjorde att det självständiga arbetet inte var så lätt då man hela tiden skulle låna av andra.

Sedan anses vikten av att kunna logga in i datasystemet, för att kunna göra avvikelser samt rapportera om de boende, vara stor, men även inloggning var något jag gick utan under hela mitt vikariat.

När detta togs upp med både boendechef och verksamhetschef skulle ansvaret varenda gång ligga på den andra ..

Så "storchefen”, lägg ner att bara beskylla personal samt vikarier och se till att information och förberedelser existerar från början. Ta till er att när man informerar om problem så bör inte frustrationen bland personalen vara så tydlig utåt!

Jag måste säga att under min tid på Vardaga kan jag bara peka på ett fåtal som har hjärtat på rätta stället. Och de är guld värda! Det vill säga några som förtjänar bättre än det ni har att erbjuda!

En färdig undersköterska som blev betald med ungsomslön!