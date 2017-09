"It don't mean a thing if it ain't got that swing"! Jag vill återigen påminna om Duke Ellingtons visdomsord (för övrigt en melodititel). För mig personligen betyder detta att musiken i "Melodifestivalen och "Idol" är totalt värdelös.

Visst vore det härligt befriande att någon gång i P4 Jämtland få lyssna till Modern Jazz Quartet i "Softly as in a morning sunrise", eller varför inte Duke Ellingtons egen "Take the 'A' Train".

Musikintresserad