Insändare: Länets enda stad kan inte styra bort biltrafiken

Kommunstyrelsen och kommunledningen i Östersund har beslutat att satsa på en levande stadskärna med goda utvecklingsmöjligheter för befintliga och nya näringsidkare.

Miljö - och samhällsnämnden fattade i september 2016 beslut om att ta bort möjligheterna att betala med mynt i parkeringsautomater med hänvisning till bland annat nya mynt. Att 10-kronorsmyntet blir kvar har inte beaktats!

Att 25 procent av de 12,5 miljoner kronor som kommer in via parkeringsautomaterna kommer in som kontanter har man inte analyserat. Kommunala pensionärsrådet fick inte möjlighet att yttra sig över detta förslag trots att det i hög utsträckning drabbar gruppen 65-plus.

I en interpellationsdebatt i kommunfullmäktige med förslag att ha fri parkering i centrum efter klockan 16 på vardagar samt lördagar, gick ordföranden i miljö- och samhällsnämnden, Florian Stamm (MP), emot detta förslag. Socialdemokraterna deltog inte i debatten!

Inriktningen i Östersunds kommun har blivit att göra det enklare för cyklister och svårare för biltrafikanter. I ett län som Jämtland är bilen nödvändig för att klara livssituationen för de flesta. Länets enda stad Östersund kan inte ha en inriktning att styra bort biltrafiken.

Att ha tre alternativ för att ta sig på cykel mellan Lugnvik och Östersund är en överkurs för de flesta.

Centerns Ceniorgrupp kräver en helhetssyn med en samordnad planering inom länets enda stad!

Per Söderberg

samordnare