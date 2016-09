Insändare: Länets kontaktnät ligger söderut

Vare sig indelningskommittén eller Region Jämtland Härjedalen har beskrivit eller analyserat kommunikationerna inom eller till och från den föreslagna storregionen. Detta är en fullständigt oacceptabel brist.

Hur intensiva kommunikationer är mellan två områden visar beroendet. Beroendet kan ha sin grund i näringslivets och människors privata behov eller samhällets organisation.

Beroendet kan mätas i omfattningen av transporterat gods eller antalet personer som reser mellan områdena.

Den offentliga statistiken är bristfällig. Ett undantag är Swedavias utmärkta statistisk över flygresenärer.

År 2015 reste 437 000 passagerare mellan Östersund och Stockholm, samt direkt mellan Östersund och Umeå endast 5 86.

Av inrikes flygresenärer på Åre-Östersund flygplats flög drygt 98 procent till eller från Stockholm, drygt 1 procent direkt till eller från Umeå.

Sjukvården organiserades på 1980-talet utifrån sjukhuset i Umeås dåtida behov. Direktflyg till Umeå kräver subventioner.

Hur många Östersundsresenärer som flög Stockholm som bytte plan där och åkte vidare till Umeå finns inga uppgifter om. Det är dock inte så många att en direktförbindelse Östersund–Umeå drivits på kommersiell grund.

Antalet flygavgångar per dag från Östersund till Stockholm är under vardagar nu i oktober 11–13 stycken, under helgerna 5–7. Antalet avgångar till Umeå under vardagar är en–två, och inga på lördag–söndag.

Länets naturliga kontaktnät ligger söderöver och drivs kommersiellt.

Föreslagen regionindelning överensstämmer inte med de behov JH bevisligen har.

Jan Billow